Ak Parti'li vekil, afet bölgesine giderken mahsur kaldı
AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Turan sel felaketi yaşanan Dereli'ye gitmek isterken heyelana yakalandı.
|23 Ağustos 2020 19:22
|Yazdır
AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Turan sel felaketi yaşanan Dereli'ye gitmek isterken heyelana yakalandı.
Dereli'de meydana gelen sel felaketinin ardından olay yerine giderek vatandaşlara yardımcı olmak isteyen Hasan Turan aracıyla yola çıktı. Kulakkaya istikametinden Dereli'ye gitmek isteyen Turan yolun heyelan sonucu kapanmasının ardından aracından inerek yürümeye başladı. Yaklaşık 4 saat boyunca 15 kilometre yürüyen Turan, geldiği güzergahta afete uğrayan vatandaşlara da yardımcı olarak incelemelerde bulunmak üzere Dereli'ye vardı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Öğretmenlerin inanmadığı hiçbir çalışma başarılı olamaz'
23 Ağustos 2020 17:18
|'153 vatandaş kurtarıldı, 11 vatandaşımız halen kayıp'
23 Ağustos 2020 16:36
|'5 büyük projeyi 5 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz'
23 Ağustos 2020 15:25
|Türk Telekom'dan 'anneniz Türkçe öğrensin' iddiasına yanıt
23 Ağustos 2020 15:18
|Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine katılacak
23 Ağustos 2020 09:33
|Geriden başladık öne geçtik
23 Ağustos 2020 08:07
|Prof. Ediger: Türkiye, 1934 yılından beri ilk kez bu kadar önemli bir keşif yapıyor
23 Ağustos 2020 02:34
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pideciye sürpriz ziyaret
23 Ağustos 2020 02:11
|Venezuela'dan 1500 ton peynir ithalatı ne anlama geliyor?
23 Ağustos 2020 01:35
|23 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
23 Ağustos 2020 00:01