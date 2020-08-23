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Ak Parti'li vekil, afet bölgesine giderken mahsur kaldı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Turan sel felaketi yaşanan Dereli'ye gitmek isterken heyelana yakalandı.
 23 Ağustos 2020 19:22
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Ak Parti'li vekil, afet bölgesine giderken mahsur kaldı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Turan sel felaketi yaşanan Dereli'ye gitmek isterken heyelana yakalandı.

Dereli'de meydana gelen sel felaketinin ardından olay yerine giderek vatandaşlara yardımcı olmak isteyen Hasan Turan aracıyla yola çıktı. Kulakkaya istikametinden Dereli'ye gitmek isteyen Turan yolun heyelan sonucu kapanmasının ardından aracından inerek yürümeye başladı. Yaklaşık 4 saat boyunca 15 kilometre yürüyen Turan, geldiği güzergahta afete uğrayan vatandaşlara da yardımcı olarak incelemelerde bulunmak üzere Dereli'ye vardı.
İhlas Haber Ajansı
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