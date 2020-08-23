Sosyal medyada ceylan satan kişiye 43 bin 250 lira ceza
Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi olduğu için koruma altına alınan ceylanlardan 3'ünü sosyal medya üzerinden sattığı tespit edilen kişiye 43 bin 250 lira para cezası kesildi.
|23 Ağustos 2020 19:29
|Yazdır
Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi olduğu için koruma altına alınan ceylanlardan 3'ünü sosyal medya üzerinden sattığı tespit edilen kişiye 43 bin 250 lira para cezası kesildi.
Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Müdürlük ekipleri, bir kişinin sosyal medya üzerinden ceylan satışı yaptığını belirledi.
İsmi açıklanmayan ve 3 ceylan satışı yaptığı tespit edilen kişiye 43 bin 250 lira ceza uygulandı.
Ekipler, nesli tükenme tehdidi altında olan ceylanların sahada korunması için 24 saat usulüne göre nöbet tutuyor.
Fotokapanlar aracılığıyla izlenen ceylanlara ilişkin sosyal medya paylaşımları ise düzenli takip ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şanlıurfa'da 40 milyon lirayı aşkın Kovid-19 cezası kesildi
23 Ağustos 2020 18:28
|Yaban keçisi avı yapan iki avcıya 61 bin 998 lira ceza
23 Ağustos 2020 17:21
|Aydos Ormanı'na 'Emniyet' kalkanı
23 Ağustos 2020 16:09
|Çiftçiler tarlalarını cepten takip edebilecek
23 Ağustos 2020 16:03
|MSB, 80 milyonu aşkın maske üretti
23 Ağustos 2020 15:15
|3 ilden yeni karantina haberleri geldi
23 Ağustos 2020 13:59
|6 ildeki bazı yerler 'sit alanı' ilan edildi
23 Ağustos 2020 13:08
|'İkinci el cihaz düzenlemesi' tüketiciye 'güvenli ikinci el' imkanı sunacak
23 Ağustos 2020 12:59
|İçişlerinden '30 Ağustos yasaklandı' iddialarına açıklama
23 Ağustos 2020 12:30
|Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
23 Ağustos 2020 11:30