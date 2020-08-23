Meteoroloji'den Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
|23 Ağustos 2020 19:31
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Rize ve Artvin kıyılarında bu akşam gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
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