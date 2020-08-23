Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti
|23 Ağustos 2020 19:48
|Yazdır
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına 27 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.
Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 27 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.
İlan daha önce 23 Ağustos olarak duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 4 gün uzatılmış oldu.
Buna göre Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.
Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ağır hasta sayımızdaki artış devam ediyor
23 Ağustos 2020 20:45
|Bakan Kasapoğlu'ndan '30 Ağustos' kutlamaları açıklaması
23 Ağustos 2020 20:26
|Bakan Soylu: Bir jandarmamızın daha naaşına ulaşıldı
23 Ağustos 2020 20:23
|Ak Parti'li vekil, afet bölgesine giderken mahsur kaldı
23 Ağustos 2020 19:22
|'Öğretmenlerin inanmadığı hiçbir çalışma başarılı olamaz'
23 Ağustos 2020 17:18
|'153 vatandaş kurtarıldı, 11 vatandaşımız halen kayıp'
23 Ağustos 2020 16:36
|'5 büyük projeyi 5 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz'
23 Ağustos 2020 15:25
|Türk Telekom'dan 'anneniz Türkçe öğrensin' iddiasına yanıt
23 Ağustos 2020 15:18
|Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine katılacak
23 Ağustos 2020 09:33
|Geriden başladık öne geçtik
23 Ağustos 2020 08:07