Bakan Soylu: Bir jandarmamızın daha naaşına ulaşıldı
|23 Ağustos 2020 20:23
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Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dün dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 2. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bulundu. Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da meydana gelen selde kaybolan bir jandarmanın daha naaşına ulaşıldığını söyledi.
Bakan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle geldikleri Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde incelemelerde bulundular.
Bakanlar, bölgedeki incelemenin ardından Giresun İl AFAD Müdürlüğüne geldi.
Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selde kaybolan vatandaşları arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.
Bakan Soylu, "Bir jandarmamızın daha naaşına ulaşıldı." ifadesini kullandı.
Doğankent ilçesinde dün meydana gelen sel nedeniyle arama kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye hareket eden 5 jandarma personelinin içerisinde bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü.
Araçta bulunan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın naaşına daha önce ulaşılmıştı. Kayıp 3 askeri arama çalışmaları sürüyor.
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