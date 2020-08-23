Adana'da orman yangını: Tedbiren 6 köy boşaltıldı
Adana Valisi Süleyman Elban: (Kozan'daki orman yangını) "Tedbiren bölgedeki 6 köy boşaltıldı, yanan alan 150 hektarı geçti. Yangın sürüyor, ekiplerimizin söndürme çalışmaları da devam ediyor."
|23 Ağustos 2020 21:03
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Malatya'da 4,0 büyüklüğünde deprem
23 Ağustos 2020 22:16
|Ulaştırma Bakanlığı selden zarar gören yolları yeniliyor
23 Ağustos 2020 21:48
|Sular çekilince çıkartıyorlar! Çuvalı 40 liradan satılıyor
23 Ağustos 2020 19:52
|Yasaklı alanlarda yakılan mangallar ormanları tehdit ediyor
23 Ağustos 2020 19:33
|Salda Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
23 Ağustos 2020 17:56
|Beyoğlu'nda genç kızların maskesiz, tehlikeli yolculuğu
23 Ağustos 2020 16:50
|İstanbul'da cadde ve sokaklarda 'drift' terörü
23 Ağustos 2020 16:47
|Selin vurduğu Giresun'da esnaf da zor durumda
23 Ağustos 2020 16:04
|Gastronomi kentinin yeni lezzeti 'tahinli baklava'
23 Ağustos 2020 15:58
|Muğla'nın sahillerinde 'sıcak hava' yoğunluğu
23 Ağustos 2020 15:50