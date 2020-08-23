Bakanlar mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştı
|23 Ağustos 2020 21:37
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Giresun'da aşırı yağışların sebep olduğu sel felaketinde 5 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Sel sularına kapılan 11 kişi de kayboldu.
Bölgede hasar tespit ve kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor.
ÜÇ BAKAN BÖLGEDE
Devlet imkanlarının seferber edildiği çalışmaları yerinde incelemek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgeye gitti.
Bölgeye ulaşan Soylu, Kurum ve Pakdemirli incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı.
Giresun'da bakanlar mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştı VİDEO
İŞ MAKİNASININ KEPÇESİNE BİNDİLER
Bakanlar, incelemeleri sırasında sel suları nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşların yanına gitmek için ekskavatörün kepçesine bindi.
İş makinasının kepcesinde sel sularını aşan bakanlar, selzedelerin yanına ulaşıp bildi aldı.
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