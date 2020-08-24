24 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları
|24 Ağustos 2020 00:01
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1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ
1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrası bölgedeki gelişmeler izleniyor.
(Trablus)
3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.
(Dakar/Ankara)
GÜNCEL
1- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Giresun)
2- Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınına ilişkin çalışmalar takip ediliyor.
(Adana)
3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
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