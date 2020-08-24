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24 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları

 24 Ağustos 2020 00:01
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24 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrası bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

GÜNCEL

1- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Giresun)

2- Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınına ilişkin çalışmalar takip ediliyor.

(Adana)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
Anadolu Ajansı
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