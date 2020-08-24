1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Düğünde maganda kurşunu nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen düğünde havaya ateş edilmesi sonucu maganda kurşunu ile 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
 24 Ağustos 2020 06:21
Yazdır
Düğünde maganda kurşunu nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı Köyünde köy meydanında ki düğünde silahla havaya ateş edildiği sırada silahlardan çıkan mermiler sekerek Gülhan Çetin'in (55) boğazına Melek Çakır'ın ise koluna isabet etti. Yaralanan iki kadına ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Gülhan Çetin'i özel bir hastanenin acil servisine, kolundan yaralanan Melek Çakır'ı ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırdılar. Gülhan Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken kimin ateş ettiği araştırılıyor.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Korona kabusu... Genç doktor: Kollarım bu hale geldi
24 Ağustos 2020 07:36		 Adana'daki yangın söndürülemiyor... 6 köy boşaltıldı
24 Ağustos 2020 06:33
Aynı binada oturan iki kardeş kavga etti, biri öldü
24 Ağustos 2020 06:10		 Ressam bankacıdan 2 milyonluk büyük vurgun
23 Ağustos 2020 23:00
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
23 Ağustos 2020 22:27		 Fındık çuvalı çalarken yakalandılar
23 Ağustos 2020 21:59
İzmir'de feci yangın: 50 araç kullanılamaz hale geldi
23 Ağustos 2020 19:16		 Kayalıklardan düşen mühendis hayatını kaybetti
23 Ağustos 2020 18:29
Adana'da 'kredi kartı' çetesine operasyon: 19 gözaltı
23 Ağustos 2020 18:01		 Bursa'da tarihi kapalı çarşıda yangın çıktı
23 Ağustos 2020 17:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:36 - Korona kabusu... Genç doktor: Kollarım bu hale geldi07:22 - Hava sıcaklıkları artacak-Haritalı07:12 - Akdeniz'e lojistik liman07:00 - Kabine toplanıyor... Gündem doğalgaz ve sel felaketi06:51 - Yıllarca gaz aradık, o rezerv kolay bulunmadı06:45 - Danıştay'dan kurumlar arası geçişlere ilişkin ezber bozan karar
06:33 - Adana'daki yangın söndürülemiyor... 6 köy boşaltıldı06:21 - Düğünde maganda kurşunu nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı06:10 - Aynı binada oturan iki kardeş kavga etti, biri öldü00:01 - İşçi alım ilanları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki hükme rağmen Resmi Gazetede yayımlanmıyor00:01 - PİKTES öğretmenleri de seminer programlarına katılacak00:01 - 24 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları
00:00 - 120 gün iade ve değişim garantisi23:27 - Medyada bomba gelişme: Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı!23:00 - Ressam bankacıdan 2 milyonluk büyük vurgun22:27 - Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı22:16 - Malatya'da 4,0 büyüklüğünde deprem
21:59 - Fındık çuvalı çalarken yakalandılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan kurumlar arası geçişlere ilişkin ezber bozan karar
İşçi alım ilanları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki hükme rağmen Resmi Gazetede yayımlanmıyor
PİKTES öğretmenleri de seminer programlarına katılacak
Aynı binada oturan iki kardeş kavga etti, biri öldü
120 gün iade ve değişim garantisi
Düğünde maganda kurşunu nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
24 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları
Kabine toplanıyor... Gündem doğalgaz ve sel felaketi
Adana'daki yangın söndürülemiyor... 6 köy boşaltıldı
Yıllarca gaz aradık, o rezerv kolay bulunmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
GÜMÜŞ 1
giresun 2
pazar durgunluğu 1
balkon sefası 1
karantina kiloları 2
bakışlarındaki çaresizliği unutamıyorum 1
gram altının 425 liraya çıkması 1
koronavirüste 2.dalga ihtimali 1
yürüyen merdiveni yürüyerek çıkmak 2
maske takmanın korona virüsünden korumaması 1
SON İLANLAR
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 13 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli 8 personel alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa sözleşmeli 86 sağlık personeli alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam