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Hava sıcaklıkları artacak-Haritalı

Hava sıcaklıklarının biraz artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor
 24 Ağustos 2020 07:22
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Hava sıcaklıkları artacak-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Trakya kesiminin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının biraz artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, Marmara Bölgesinde kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Memurlar.Net
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