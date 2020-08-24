Koronavirüs hastasından doktora şiddet: Bana bakmak zorundasın!
|24 Ağustos 2020 07:36
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Artvin'de Hopa Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Seda Kenanoğlu'nun şikayetinin ardından başlatılan soruşturma dosyasındaki ilk bilgilere göre, COVID-19 nedeniyle evinde karantinada olan Kibarcan Çakmak (22) 112'yi arayarak rahatsızlandığını söyledi. 112 servisi de ambulansla gelerek Çakmak'ı Hopa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mide bulantısı şikayeti olan Çakmak, Dr. Seda Kenanoğlu tarafından muayene edildi. Ancak alkollü olduğu gözlenen Çakmak, doktorun kendisiyle 'yeterince ilgilenmediğini' iddia ederek tartışmaya başladı.
"Bana bakmak zorundasın" diyerek üzerine yürüyen Çakmak'ı, Dr. Kenanoğlu pozitif vaka olmasından dolayı "Bana yaklaşma" diyerek uyardı. Ancak doktorun kollarından tutarak sarsmaya devam eden Çakmak'a odaya giren diğer hekim müdahale etmeye çalıştı. Çıkan arbedede Dr. Kenanoğlu'nun yanı sıra diğer doktor ve bir hemşire de şiddete maruz kaldı.
KARANTİNAYA ALINDILAR
Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, doktorun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Ancak Çakmak, COVID-19 teşhisli olduğu için gözaltı işlemi yapılamadı. Evinde karantina altında tutulmaya devam edilecek. Karantinanın ardından adli işlemler yürütülecek. Çakmak'a ayrıca idari para cezası da kesildi. Sağlıkçılar karantinaya alındı.
'KOLLARIM BU HALE GELDİ'
Şiddete maruz kalan doktorun sosyal medyadaki mesajları şöyle: "Dün gece nöbetim sırasında 112 tarafından getirilen alkollü bir COVID+ hastanın şiddet, hakaret ve tehditlerine maruz kaldım. Kollarım ne yazık ki bu halde. Benimle başka bir hekim arkadaşım ve hemşiremiz de darp edildi. Olay sonrasında hasta yakını sözde özür dilemek için doktor odamıza izinsiz bir şekilde girdi. Önce küfretti, arkasından da 'Siz doktorsunuz işiniz bunlarla uğraşmak, abartmayın' dedi. Sağlık çalışanlarına şiddet nasıl da normalleşmiş!
Doktor arkadaşım tam korumasız riskli teması olduğu için şu an karantinada, kendisine COVID bulaşmış olma ihtimali var. Bense bugün yine hastanede nöbetçiyim, sağlık hizmeti vermeye devam ediyorum. Bazıları bu özveriyi görmüyor, yok sayıyor, zorundayız sanıyor. Hatırlatmak isterim, değiliz. Hekiminden temizlik görevlisine kadar sağlıkta şiddet yasasını çıkarmayarak birilerinin cesaretlendirdiği had bilmezlerin çıkıntılıklarına katlanmak, alttan almak, hakaretlerini mazur görmek, şiddete uğramak, ölmek, öldürülmek zorunda değiliz."
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