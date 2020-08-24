Giresun'u sel vurdu: Böylesi görülmedi

Giresun'da cumartesi günü akşam saatlerinde etkili olan ve gece boyu şiddetini artıran sağanak nedeniyle Dereli ilçesi nehre döndü; park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi'nin taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı; merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarı sele boğuldu. Espiye ilçesi Gelevera Deresi kenarındaki evler de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Selin vurduğu bölgelere AFAD, UMKE, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve 1'i iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişi, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu. Zırhlı araçla dereye düşen jandarmalardan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı, kalan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

BÖYLE BİR TABLO BEKLEMİYORDUK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Giresun'daki sel nedeniyle 2'i asker 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise arandığını duyurdu. Soylu şunları söyledi: "Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk. Ağır bir tablo ile karşılaştık. 153 vatandaşımızı kurtardık. Yollarımızı açmak için gerekli çalışmalar yapılıyor. Şu an 118 köy yolu kapalı. 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu. Yaklaşık 40'ına elektrik verilmiş durumda. Elektrik konusunda zorlanıyoruz. Büyük bir tahribat söz konusu. Buradaki vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız, hep yanlarında olacağız." Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise tüm ekipleriyle sahada olduklarını belirterek, "Sahada 45 ekibimiz var. 17 yıkık, 361 az hasarlı bina tespit ettik. 31 binayı hemen boşaltıyoruz. Gerekli yardımlar yapılacaktır. Belediyelerimize, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 2 milyon lira hibe desteği sağladık" dedi.

ŞEHİTLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan aramalar sonucunda şehit olan uzman çavuş ve hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri belli oldu. Yolda menfezin çökmesi sonucu araçla sele kapılan 5 askerden Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cansız bedeni araç içerisinden çıkarılırken, diğer Mehmetçiğin bedenine ise olay yerinden 4 km uzaklıkta Harşit Çayı yatağında ulaşıldı. Sel felaketi sırasında Onur Kıran'la birlikte aynı araçta bulunan askerlerden 3'ünün şu isimlerden oluştuğu iddia edildi: Uzman Çavuş Aykut Variyenli (Adana), Uzman Çavuş Erdem Çıtır (Ordu), Uzman Çavuş Sami Yılmaz (Osmaniye). Ekipler, hayatını kaybeden vatandaşlardan Ali Aydın, Akif Abidinoğlu, Yasemin Özdemir'in de naaşlarına ulaştı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları helikopter desteğiyle sürdürülüyor.

Kurtarın çığlığı

Yurdeşen Bayrak isimli ilçe sakini kadın yaşanan selde 2 derenin arasında kaldıklarını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hem çarşı tarafı hem de dere tarafı taştı. Çok korktuk. Helikopter ile bizi kurtarın diye sabaha kadar bağırdık. Evimizin merdivenleri suyla doldu. O şekilde bekledik geçsin diye. Arabamız gitti. Eşim de arabanın içinde gidiyordu zor kurtardık."

Seferberlik talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor. Olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Giresun'a gönderen Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama- kurtarma çalışmalarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti. Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.

Yağışlar sürecek

Giresun Valiliği, vatandaşların aşırı yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Giresun merkez ve ilçelerinde aşırı yağışların devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Yolun yarısı yok!

Şiddetli yağışın ardından bazı bölümleri çöken Dereli-Giresun yolu havadan görüntülendi. Yer yer neredeyse yarı kısmının çöküp dereye karıştığı görülen yolda, özellikle Duroğlu beldesi ile Çalca mevkisi arasında kalan güzergahta trafik sıkışıklığı oluştu. Dereli'deki Akkaya Deresi üzerinde bulunan köprü de sel nedeniyle yıkıldı. İş makineleri, ilçeyi Sivas'a bağlayan köprünün yıkılıp kapadığı su yolunun yeniden açılması için çalışıyor. Yağlıdere-Espiye, Yağlıdere-Üçtepe yolu ile menfez çökmesi sonucu Tirebolu-Doğankent kara yolunda ulaşım sağlanamıyor. Doğankent ilçe merkezinde de köy yolları hasar aldı, iş yerleri ile binaların zemin katlarını su bastı. Bazı araçların su ve toprak altında kaldığı ilçenin köylerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan bir kısmı taşkın nedeniyle telef oldu.