Rize'de Ağustos ayında kar sürprizi
Rize'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre rakımda bulunan Ovit dağına ağustos ayında kar yağdı
|24 Ağustos 2020 07:55
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Giresun'da can kaybı 7'ye yükseldi
24 Ağustos 2020 09:25
|Maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün
24 Ağustos 2020 09:04
|Dere yatağına sıfır bina yapılması yasaklanmalı
24 Ağustos 2020 08:41
|Giresun'u sel vurdu: Böylesi görülmedi
24 Ağustos 2020 07:47
|Malatya'da 4,0 büyüklüğünde deprem
23 Ağustos 2020 22:16
|Ulaştırma Bakanlığı selden zarar gören yolları yeniliyor
23 Ağustos 2020 21:48
|Adana'da orman yangını: Tedbiren 6 köy boşaltıldı
23 Ağustos 2020 21:03
|Sular çekilince çıkartıyorlar! Çuvalı 40 liradan satılıyor
23 Ağustos 2020 19:52
|Yasaklı alanlarda yakılan mangallar ormanları tehdit ediyor
23 Ağustos 2020 19:33
|Salda Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
23 Ağustos 2020 17:56