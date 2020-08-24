Ters şeride giren otomobil faciaya neden oldu: 4 ölü
|24 Ağustos 2020 08:02
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Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa- Ankara yolu Mezitler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 N 7569 plakalı otomobil ters şeride girince, Sebahattin Cankurt yönetimindeki 34 FM 9026 ve Osman Murat Özbaş'ın kullandığı 16 KHD 36 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobillerin içinde bulunan 7 kişi yola savruldu, 3 kişi de araçların içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, olası bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, otomobil içinde sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde 4 kişinin öldüğü tespit edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 4 kişi ve yaralanan 6 kişinin kimliği belli oldu. Kazada, 06 N 7659 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Dalçık (42), eşi Aysel Öztürk Dalçık ile Ali Dalçık'ın kardeşi Emine Abinik (44) ve 34 FM 9026 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Cankurt (30) hayatını kaybetti.DOĞUM GÜNÜYMÜŞ
İbrahim Cankurt'un Antalya Başsavcısının yeğeni olduğu belirlendi. Ayrıca Cankurt'un bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYORSebahattin Cankurt (60) yönetimindeki 34 FM 9026 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden, Kadriye Cankurt (63), Reyhan Cankurt (35), Semanur Cankurt (19) ve 16 KHD 36 plakalı otomobildeki Osman Murat Özbaş ve Saire Özçiftçi (36) ise yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların hastanedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI
Kazada hurdaya dönen otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat kapalı olan Bursa-Ankara karayolu kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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