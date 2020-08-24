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Otomotivde tatil bitti, 250 bin kişi iş başı yaptı

Türkiye'de üretim yapan fabrikalarda periyodik bakım ve onarım için verilen 15 günlük ara sona erdi. 250 bin kişi iş başı yaptı. Otomotivciler son dört ayda hem iç pazar hem de ihracat için mesai yapacak
 24 Ağustos 2020 08:10
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Otomotivde tatil bitti, 250 bin kişi iş başı yaptı

Türkiye otomotiv sanayisinde tatil bitti. Temmuz sonu itibariyle yıllık izne çıkan ana sanayide 50 bin, yan sanayide ise yaklaşık 200 bin kişi iş başı yaptı. Ford Otosan, Honda, Oyak Renault, Toyota ve Karsan'da üretim 15-20 gün aradan sonra yeniden başladı. Otomotiv ana sanayisine parça tedariki sağlayan yan sanayi de işe döndü. Fabrikalarda bu tarihlerde bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Çalışanların büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli olan personel bulundu.

FABRİKALARDA YOĞUN MESAİ

Bakım onarım çalışmalarını tamamlayan fabrikaları, yılın kalan döneminde yoğun bir mesai bekliyor. Öncelikle otomotivciler, iç pazarda hız kesmeyen talebi karşılamak için üretime hız verecek. Ayrıca pandemi nedeniyle nisanda dibe vuran Avrupa pazarları toparlanma sinyalleri veriyor. Avrupa pazarında son iki aydır görülen büyüme, Türkiye otomotiv sanayisine olumlu yansımaya başladı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre Avrupa'da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020'de 10 bin 613 adet olan otomotiv ihracatı, mayısta 44 bin 406 adet, haziranda ise 70 bin 810 adete ulaşmıştı. Temmuzda bu rakam 78 bin 242 adet oldu. Bu yüzden otomotivciler son dört ayda hem iç pazarın yanı sıra Avrupa pazarlarındaki artan talebi karşılamak için üretim yapacak.

15 GÜNLÜK MOLA

Ford Otosan, Gölcük fabrikasında 30 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında da 30 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verdi.
Tofaş'ta 26 Temmuz tarihinde başlayan bakım onarım çalışmaları 24 Ağustos'ta tamamlandı.
28 Temmuz'da üretime ara veren Oyak Renault fabrikasında, 15 Ağustos'ta iş başı yapıldı.
Toyota Otomotiv, 30 Temmuz 2020 ile 13 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara verdi.
Karsan'ın Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında 4-10 Ağustos, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında ise 4-17 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verildi.
Üretime iki hafta ara veren Honda Türkiye fabrikasında 17 Ağustos'ta işbaşı yapıldı.

YENİ İ20 İÇİN ARA VERMEDEN ÇALIŞTI

AĞUSTOSTA otomotiv sanayisinin tüm oyuncuları üretime ara verirken, bir tek Hyundai Assan çalışmaya devam etti. Şirketin İzmit'teki tesislerinde baştan aşağı yenilenen i20'nin seri üretimine yönelik hazırlıklar yapıldı. Yıl başında yeni i10'u bantlardan indiren Hyundai Assan'ın yeni i20'nin üretimine ise eylülde başlaması bekleniyor. Bu arada i20 ile birlikte İzmit'te hibrit üretimi de gerçekleştirecek.

UFUK SANDIK
Sabah
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