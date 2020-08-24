1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüse yakalandığını bilmesine rağmen maça çıkan futbolcu tutuklandı

Polonya'da koronavirüse yakalanıp maça çıkan futbolcu tutuklandı
 24 Ağustos 2020 08:09
Yazdır
Koronavirüse yakalandığını bilmesine rağmen maça çıkan futbolcu tutuklandı

Polonya'da koronavirüs olduğunu bilmesine rağmen maça çıkan futbolcu, 3 aylığına tutuklandı.

Futbolcunun takımı, karşı takım oyuncuları, iki takımın antrenörleri, maçın hakemleri de karantinaya alındı.

Polonya'da amatör ligde mücadele eden Kmita Zabierzow futbol takımının oyuncusu koronavirüs olduğunu bilerek maça çıktığı için 3 aylığına tutuklandı. İsmi açıklanmayan futbolcunun karantinada olması gerekirken takımının Borek Krakow kulübüyle oynadığı karşılaşmaya çıktığı belirlendi.

Maçtan 2 gün sonra yapılan testle koronavirüse enfekte olduğu belirlenen futbolcu, takımının ertesi günü Swit Krzeszowice futbol takımıyla oynadığı maça çıktı. Olay, futbolcunun oturduğu sitenin görevlisinin Polonya halk sağlığından sorumlu kurum Sanepid yetkililerine haber vermesi üzerine ortaya çıktı. Site görevlisinin karantinada olması gereken kişinin aracına binerek gittiğini bildirmesi üzerine verilen adrese gelen Sanepid yetkilileri, durumu polise bildirdi. Yapılan inceleme neticesinde 28 yaşındaki futbolcunun önlem amaçlı olarak karantinada olması gerektiği sürede maça çıktığı ve koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tekrar maça çıktığı belirlendi.

Sanepid, yüklü miktarda para cezası kestiği futbolcu için toplum sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Konunun yargıya intikal etmesinin ardından Polonyalı futbolcunun başkalarının sağlığını ve hayatını tehlikeye attığı, toplumda salgın tehlikesine yol açtığı suçlamalarıyla 3 ay tutuklu kalmasına karar verildi. Futbolcu cezaevine konulurken, koronavirüslü futbolcunun takım arkadaşları, Swit Krzeszowice takımının oyuncuları, her iki takımın antrenörleri, maçın hakemleri ve bu kişilerin temasta bulunduğu kişiler karantinaya alındı.

Kulübün Başkan Yardımcısı Tomasz Ziarkowski, olayın ardından yaptığı açıklamada büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Futbolcunun karantinada olması gerektiğinden haberleri olmadığını ifade eden Ziarkowski, "Koronavirüs testinin pozitif çıktığından da haberimiz yoktu. Hatta her iki maç öncesi sağlıklı olduğuna dair form doldurup imzaladı" şeklinde konuştu.

Polonyalı futbolcu, 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
20 Ağustos 2020 14:13		 Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş maçının şifresiz yayınlanacağını açıkladı
19 Ağustos 2020 15:18
Jose Sosa Fenerbahçe'de
18 Ağustos 2020 13:21		 Galatasaray'da yeni testler negatif
16 Ağustos 2020 12:53
Emre Belözoğlu futbolu bıraktı
15 Ağustos 2020 13:08		 Futbolda 2019-2020 sezonu ligleri tescil edildi
14 Ağustos 2020 19:03
Fenerbahçe'de sonuçları pozitif olan isimlerin ikinci testi negatif çıktı
14 Ağustos 2020 16:38		 Mesut Özil: Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar
14 Ağustos 2020 07:05
Fenerbahçe'de 1'i futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
13 Ağustos 2020 23:36		 MKE Ankaragücü'nde koronavirüs şoku
12 Ağustos 2020 23:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:42 - RTÜK'ten Netflix açıklaması10:39 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bir 'ANKA' daha teslim edildi10:34 - Üç bakana bravo10:30 - İkinci el araç ticareti profesyonelleşiyor10:29 - 120 gün iade ve değişim garantisi10:25 - Cep telefonunu gasbettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
10:24 - Çevre Şehircilik Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Online Deneme Sınavları10:21 - Sakarya'da süpermarketin deposu alev alev yanıyor10:21 - Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Hazırlık Soruları Yayında10:13 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:11 - Üniversite GYS sorularını açıklamadı, itiraz yapılamadı10:10 - BT Rehber Öğretmenlerinin görevleri yeniden belirlendi
10:10 - LGS ikinci nakillerde öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti10:06 - LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı09:55 - Bakan Selçuk: Normalleşme desteği ile istihdamı korumaya devam edeceğiz09:55 - Şırnak'ta 65 yaş ve üstüne kısıtlama09:52 - Ayasofya Camii'nde duygulandıran görüntü
09:47 - Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan kurumlar arası geçişlere ilişkin ezber bozan karar
Çin'de vaka sayısı sıfırlandı, maske zorunluluğu kalktı
Koronavirüs hastasından doktora şiddet: Bana bakmak zorundasın!
Bu konutlar yüzde 50 daha ucuza satışa çıkıyor
Otomotivde tatil bitti, 250 bin kişi iş başı yaptı
Türkiye'nin bulduğu doğal gaz neyi değiştirecek?
Giresun'u sel vurdu: Böylesi görülmedi
Rektör eşi olması şart değil! Bu ilanlar da adayları tarif ediyor
İşçi alım ilanları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki hükme rağmen Resmi Gazetede yayımlanmıyor
Kapanan TV kanalı yeniden açılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rusya 1
corona virüs cezalarının silineceği kanısı 1
koronavirüste 2.dalga ihtimali 1
karantina kiloları 2
masterchef 2
whatsapp grupları 1
pazar durgunluğu 1
bakışlarındaki çaresizliği unutamıyorum 1
maske takmanın korona virüsünden korumaması 1
23.08.2020 Giresun'da sel felaketi 2
SON İLANLAR
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 13 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli 8 personel alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa sözleşmeli 86 sağlık personeli alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam