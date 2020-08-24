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Çin'de vaka sayısı sıfırlandı, maske zorunluluğu kalktı

Çin'den verdiği bilgilerle tanınan Nurettin Akçay, ülkede vaka sayısının sıfırlandığını, maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Ancak Çin vaka sayısını artırabileceği için, yabancı öğrenci ve turist dahil yurtdışından hiç kimseyi almıyor.
 24 Ağustos 2020 08:16
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Çin'de vaka sayısı sıfırlandı, maske zorunluluğu kalktı

Koronavirüsün çıkış sürecinde Çin'in Vuhan kentinde bulunan Nurettin Akçay, Çin'deki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Akçay "Vakalar sıfırlanmış durumda. Maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Sadece metroda takıyoruz. Çin kendi ülkesinde vakaları sıfırladığı için, ikinci dalga için en büyük riski yurtdışından gelecek kişilerde görüyor." dedi.

İşte Nurettin Akçay'ın açıklamaları

Çin'de son durum kısaca şöyle:

-Vakalar sıfırlanmış durumda.
-Restoranlar, havuzlar, kafeler yine eskisi gibi tam kapasitelerine ulaştı.
-Okullar uzun süredir açık. Üniversiteler de yakında eğitime başlayacak.
-Maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Sadece metroda takıyoruz.

-Metro ve market girişlerinde ateş ölçümü devam ediyor.
-Futbol maçları seyircili oynanmaya başlandı.
-Çin kendi ülkesinde vakaları sıfırladığı için, ikinci dalga için en büyük riski yurtdışından gelecek kişilerde görüyor.

-Bu sebeple yurtdışından hiç kimseyi almıyorlar. Sadece belli meslek gruplarının girişine izin verilmiş durumda.
-Birçok üniversite yabancı öğrencilerin Çin'e alınmayacağını duyurmuş vaziyette.
-Kısacası şu an burda her şey eskisi gibi.

Bu arada özel şartlarla Çin'e girebilen yabancılar da kesinlikle gelmeden önce korona virüs testi yaptırmak ve son 5 güne ait negatif raporlarını öncesinde büyükelçiliklere bildirmek zorundalar.
Negatif raporu olmayanlar kesinlikle Çin'e giremiyor.
Memurlar.Net - Özel

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