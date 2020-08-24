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Dünyaca ünlü marka Türkiye'ye geliyor

Ünlü oyuncu Robert de Niro'nun da ortağı olduğu Nobu Restoran, İstanbul'da şube açıyor. Süzer Plaza içerisindeki The Ritz-Carlton Istanbul'da şubatta hizmete girecek şube ile ilgili konuşan Nobu Uluslararası Direktörü Steven Lam, "Bu lokasyona inancımız tam. Şimdi sırada Türkiye'nin güneyinde bir restoran açmak daha var" diye konuştu.
 24 Ağustos 2020 08:22
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Dünyaca ünlü marka Türkiye'ye geliyor

Dünyada bazı markalar, insanların sadece o restorana gitmesi için kıta değiştirmesine neden oluyor. Dolayısıyla böyle büyük markaları kendi bölgelerine çekmek de turizm kentleri için oldukça önemli.

O markalardan biri de ünlü oyuncu Robert de Niro'nun da ortağı olduğu Nobu isimli restoran. Adını dünyanın en ünlü şeflerinden biri olan Nobu Matsuhisa'dan alan Nobu Resrotan, dünyada turizmin durduğu ve ülkelerin yeni yatırım çekmekte en çok zorlandığı pandemi döneminde İstanbul'a adım atıyor.

Nobu, şubat ayında The Ritz-Carlton Istanbul'daki şubesiyle hizmet vermeye başlayacak. Daha önce çok sayıda yatırımcının İstanbul'a getirmek istediği Nobu, dünyada yüksek harcama potansiyeline sahip turistlerin kapısında sıra beklemesiyle de adından söz ettiriyor.

ABD'DE YOKLAMA

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre; Biz de New York, Barselona, Milano ve Tokyo başta olmak üzere 43 kentte imzası bulunan Nobu'yu İstanbul'a getiren yatırımcılarla bir araya gelerek bu süreci konuştuk. Markanın gündemine İstanbul lokasyonunu yerleştirmenin sanıldığı kadar kolay olmadığını anlatan Süzer Grubu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer, "Türkiye'ye çok prestijli bir markayı getirmek istiyorduk. Kafamda 3 marka vardı. O dönem ABD'de bir yoklama yaptık. 'İstanbul'a gelseniz hangi restoranı görmek istersiniz' diye sorduk. Çıkan cevapların büyük bölümü Nobu olunca biz de pandemi sürecine rağmen harekete geçerek görüşmelere başladık. Ve sonuç olarak markayı İstanbul'a getirdik" bilgisini verdi.

EŞSİZ MANZARA ARTISI

Baran Süzer, "Nobu da gelmeden önce hem yatırımcı olarak bizi hem de lokasyonu yoklamış ve bilgi toplamış. Nobu'nun İstanbul'a gelmesi diğer dünya markalarını da tetikleyecek. Restoran, Süzer Plaza içerisindeki The Ritz-Carlton Istanbul'da hizmet verecek ve önümüzdeki şubatta açılacak. manzaralarından birine sahip olacak. Bu da en büyük artımız" diye konuştu.

REKABET ORTAMI OLUŞACAK

Süzer Grubu'nun The Ritz-Carlton Istanbul'a Nobu'yu getirmek istemesini global tarafın büyük bir heyecanla karşıladığını belirten Marriott International Doğu Avrupa, Körfez, Doğu Akdeniz ve Pakistan Bölgeleri Lüks Grup Kıdemli Başkan Yardımcısı Şafak Güvenç de, "Nobu'nun İstanbul'a gelmesi burada kısa sürece bir rekabet ortamı oluşturacak ve diğer ünlü restoranlar da kısa sürede buraya adım atacak" dedi.

İKİNCİ DURAK EGE KIYILARI

Türkiye'nin turizm gücünde büyük bir potansiyel gördüklerini belirten NOBU Uluslararası Direktörü Steven Lam ise "Bu lokasyona inancımız tam. Bizim için İstanbul Miami, Londra ya da Dubai'den farklı bir lokasyın değil. Ülke ile uzun süredir güçlü bağlarımız var. Burada da hizmet verirken kendi kültürümüzün yanında misafirlerimize küçük de olsa Türk kültüründen dokunuşlar sunacağız. Şimdi sırada Türkiye'nin güneyinde Ege'de bir restoran açmak daha var" dedi.
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