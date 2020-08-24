Beyaz eşya iç satışları Temmuz'da yüzde 58 arttı
Beyaz eşya sektörünün altı ana ürün grubunda Temmuz ayı iç piyasa satışları yüzde 58, toplam satışlar (iç satış+ihracat) yüzde 28 arttı
|24 Ağustos 2020 08:25
|Yazdır
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD), verilerine göre Temmuz ayında toplam satışlar 2 milyon 974 bin düzeyine yükseldi.
Yılın ilk yedi aylık döneminde ise iç satışlar yüzde 12 artarken, üretim ve ihracat yüzde 9.0 daraldı.
TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, bu sonuçta ihracat pazarlarımızda ertelenen talep; iç pazarda ise ertelenen taleple birlikte düğün sezonu, düşük faizli tüketici kredisi imkanı ve konut satışlarındaki artışın etkili olduğunu vurguladı ve ekledi:
"Covid-19 pandemisinin seyrine bağlı olmakla birlikte Ağustos ve Eylül ayında da pozitif ivmenin süreceğini öngörüyoruz."Beyaz eşyada altı ana ürün kapsamına buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutma makinası, bulaşık makinesi ve fırın giriyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dünyaca ünlü marka Türkiye'ye geliyor
24 Ağustos 2020 08:22
|İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem
22 Ağustos 2020 09:40
|Online eğitim ihtimali teknoloji ürünlerine rağbeti arttırdı
22 Ağustos 2020 07:59
|Bu hastanede hastalar 'online' muayene ediliyor
21 Ağustos 2020 19:41
|Bu pazarda satıcılar da üreticiler de kadın
21 Ağustos 2020 16:11
|TİGEM bu yıl 110 tay daha satmaya hazırlanıyor
21 Ağustos 2020 11:09
|En fazla maskeyi Almanya'ya sattık
21 Ağustos 2020 08:22
|Ekonomi için Osmanlı'da da kullanılan 'esham' modeli önerisi
21 Ağustos 2020 07:20
|Bilet bedelinden kesinti yapılamayacak
21 Ağustos 2020 06:50
|Turkcell'in yüzde 51 hissesinin Varlık Fonu'na devrine onay verildi
20 Ağustos 2020 15:29