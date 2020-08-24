İtalya'da yeni vaka sayısı bir kez daha binin üzerinde

İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülke genelinde Kovid-19 bulaşmış kişi sayısı 259 bin 345'e çıktı. Ağustos başından bu yana günlük vaka sayılarındaki yükseliş eğilimi bugün de devam etti.

Ülkede, halihazırda 18 bin 438 aktif koronavirüs vakasının bulunduğu belirtildi.

Ölü sayısı da son 24 saatte 7 artarak, 35 bin 437'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 267 artarak, 205 bin 470'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, basına yaptığı açıklamada, yoğun bakımdakilerin sayısının salgının ilk dönemine göre düşük olduğunu belirtti.

Speranza, şu anda evde kalma ve ülke içinde seyahat kısıtlaması gibi uygulamaları içeren sıkı karantinaya gerek olmadığını ifade etti.

Koronavirüs salgını birçok Avrupa ülkesinde yeniden etkisini arttırmaya başlarken, birçok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte bin 209 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 259 bin 345'e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 7 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 35 bin 437'ye yükseldiğini açıkladı.

Avrupa'da tatil sezonu ile birlikte birçok ülkede koronavirüs salgını etkisini arttırmaya başladı. İtalya'nın ünlü tatil bölgelerinden Sardunya Adası salgın ile mücadele kapsamında uygulanan karantina döneminde ez az vakanın görüldüğü bölgeler arasında yer alıyordu. Karantinanın sona ermesi ve tatil sezonunun başlamasıyla Sardunya Adası ülkede salgının merkezi haline geldi.

Lazio Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, adadan geri dönenlerin neredeyse yarısının enfekte olduğu aktarıldı. Geçtiğimiz gün ülke genelinde yapılan Kovid-19 testleri sonrası başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio bölgesinde 215 kişide koronavirüs tespit edildi. Bölge, ülkede en fazla vakanın bulunduğu yer olarak kayıtlara geçti. Bölge Yönetimi, tespit edilen 215 yeni vakanın 97'sinin Sardunya Adası kaynaklı olduğunu açıklarken, diğer bölgeler ise karşılıklı olarak yolculara test uygulanmasına karar verdi.

Sardunya Adası'nda 9 Temmuz tarihinden bu yana yeni vaka tespit edilmemiş ve Kovid-19 nedeni ile can kaybı yaşanmamıştı. Tatil sezonunun başlaması ile adaya sadece bu hafta sonu deniz yoluyla 50 bin kişinin geldiği belirtildi. Artan vakaların ardından bölgesel yönetimler sınırların yeniden kapatılmasını gündeme getirdi. Campagna Bölgesi Başkanı Vincenzo De Luca geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada, vaka sayılarındaki artışın sürmesi halinde Ağustos ayı sonunda bölgeyi kapatabileceklerini aktarmıştı. Sardunya Adası'nda tatil yapan Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajloviç'te tatil dönüşü yapılan testler sonucu koronavirüse yakalandığını öğrenmişti. Semptom göstermeyen Mihajloviç, ulusal koronavirüs tedbirleri nedeni ile 2 hafta evinde karantinada kalacak.