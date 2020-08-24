1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İtalya'da yeni vaka sayısı bir kez daha binin üzerinde

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1210 vaka görüldü. Buna göre ülkeden mayıs ayından bu yana dün ilk kez yaşanan 'binin üzerinde yeni vaka sayısı' tekrarlandı.
 24 Ağustos 2020 08:27
Yazdır
İtalya'da yeni vaka sayısı bir kez daha binin üzerinde

İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülke genelinde Kovid-19 bulaşmış kişi sayısı 259 bin 345'e çıktı. Ağustos başından bu yana günlük vaka sayılarındaki yükseliş eğilimi bugün de devam etti.

Ülkede, halihazırda 18 bin 438 aktif koronavirüs vakasının bulunduğu belirtildi.

Ölü sayısı da son 24 saatte 7 artarak, 35 bin 437'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 267 artarak, 205 bin 470'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, basına yaptığı açıklamada, yoğun bakımdakilerin sayısının salgının ilk dönemine göre düşük olduğunu belirtti.

Speranza, şu anda evde kalma ve ülke içinde seyahat kısıtlaması gibi uygulamaları içeren sıkı karantinaya gerek olmadığını ifade etti.

Koronavirüs salgını birçok Avrupa ülkesinde yeniden etkisini arttırmaya başlarken, birçok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte bin 209 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 259 bin 345'e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 7 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 35 bin 437'ye yükseldiğini açıkladı.

Avrupa'da tatil sezonu ile birlikte birçok ülkede koronavirüs salgını etkisini arttırmaya başladı. İtalya'nın ünlü tatil bölgelerinden Sardunya Adası salgın ile mücadele kapsamında uygulanan karantina döneminde ez az vakanın görüldüğü bölgeler arasında yer alıyordu. Karantinanın sona ermesi ve tatil sezonunun başlamasıyla Sardunya Adası ülkede salgının merkezi haline geldi.

Lazio Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, adadan geri dönenlerin neredeyse yarısının enfekte olduğu aktarıldı. Geçtiğimiz gün ülke genelinde yapılan Kovid-19 testleri sonrası başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio bölgesinde 215 kişide koronavirüs tespit edildi. Bölge, ülkede en fazla vakanın bulunduğu yer olarak kayıtlara geçti. Bölge Yönetimi, tespit edilen 215 yeni vakanın 97'sinin Sardunya Adası kaynaklı olduğunu açıklarken, diğer bölgeler ise karşılıklı olarak yolculara test uygulanmasına karar verdi.

Sardunya Adası'nda 9 Temmuz tarihinden bu yana yeni vaka tespit edilmemiş ve Kovid-19 nedeni ile can kaybı yaşanmamıştı. Tatil sezonunun başlaması ile adaya sadece bu hafta sonu deniz yoluyla 50 bin kişinin geldiği belirtildi. Artan vakaların ardından bölgesel yönetimler sınırların yeniden kapatılmasını gündeme getirdi. Campagna Bölgesi Başkanı Vincenzo De Luca geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada, vaka sayılarındaki artışın sürmesi halinde Ağustos ayı sonunda bölgeyi kapatabileceklerini aktarmıştı. Sardunya Adası'nda tatil yapan Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajloviç'te tatil dönüşü yapılan testler sonucu koronavirüse yakalandığını öğrenmişti. Semptom göstermeyen Mihajloviç, ulusal koronavirüs tedbirleri nedeni ile 2 hafta evinde karantinada kalacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DSÖ'den 12 yaş üzeri çocuklar için maske açıklaması
24 Ağustos 2020 09:25		 Trump, 'tarihi başarı' deyip onay verdiğini açıkladı
24 Ağustos 2020 08:34
Çin'de vaka sayısı sıfırlandı, maske zorunluluğu kalktı
24 Ağustos 2020 08:16		 Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! Türkiye ile ikinci anlaşma imzalandı
23 Ağustos 2020 14:58
Virüs ile ilgili korkutan araştırma: Klimalar hastalığı yayıyor
23 Ağustos 2020 14:33		 NASA: Dünya'ya doğru seyreden asteroidin çarpma olasılığı yüzde 1'in altında
23 Ağustos 2020 01:59
Ukrayna, doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik etti
22 Ağustos 2020 20:26		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini geçti
22 Ağustos 2020 11:45
DSÖ açıkladı... Virüs ne zaman bitecek?
21 Ağustos 2020 22:58		 Nüfusunun yaklaşık üçte birinde, virüs antikorları tespit edildi
21 Ağustos 2020 21:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:42 - RTÜK'ten Netflix açıklaması10:39 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bir 'ANKA' daha teslim edildi10:34 - Üç bakana bravo10:30 - İkinci el araç ticareti profesyonelleşiyor10:29 - 120 gün iade ve değişim garantisi10:25 - Cep telefonunu gasbettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
10:24 - Çevre Şehircilik Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Online Deneme Sınavları10:21 - Sakarya'da süpermarketin deposu alev alev yanıyor10:21 - Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Hazırlık Soruları Yayında10:13 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:11 - Üniversite GYS sorularını açıklamadı, itiraz yapılamadı10:10 - BT Rehber Öğretmenlerinin görevleri yeniden belirlendi
10:10 - LGS ikinci nakillerde öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti10:06 - LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı09:55 - Bakan Selçuk: Normalleşme desteği ile istihdamı korumaya devam edeceğiz09:55 - Şırnak'ta 65 yaş ve üstüne kısıtlama09:52 - Ayasofya Camii'nde duygulandıran görüntü
09:47 - Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan kurumlar arası geçişlere ilişkin ezber bozan karar
Çin'de vaka sayısı sıfırlandı, maske zorunluluğu kalktı
Koronavirüs hastasından doktora şiddet: Bana bakmak zorundasın!
Bu konutlar yüzde 50 daha ucuza satışa çıkıyor
Otomotivde tatil bitti, 250 bin kişi iş başı yaptı
Türkiye'nin bulduğu doğal gaz neyi değiştirecek?
Giresun'u sel vurdu: Böylesi görülmedi
Rektör eşi olması şart değil! Bu ilanlar da adayları tarif ediyor
İşçi alım ilanları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki hükme rağmen Resmi Gazetede yayımlanmıyor
Kapanan TV kanalı yeniden açılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bakışlarındaki çaresizliği unutamıyorum 1
GÜMÜŞ 1
23.08.2020 Giresun'da sel felaketi 2
yürüyen merdiveni yürüyerek çıkmak 2
ders çalışmak 2
masterchef 2
bana bulaşmaz demeyin 3
corona virüs cezalarının silineceği kanısı 1
canlı yayında intihar etmek 1
rusya 1
SON İLANLAR
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 13 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli 8 personel alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa sözleşmeli 86 sağlık personeli alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam