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Giresun'u, 'Charlie Brown bulutları' vurdu

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Orhan Şen, şiddetli yağışın deniz üzerinde oluşan ve 'Charlie Brown' denilen bulutlardan kaynaklandığını söyledi.
 24 Ağustos 2020 08:29
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Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuşan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Giresun'da meydana gelen sel felaketini değerlendirirken şunları söyledi:

"Bu bölgede bu aylarda görülen yağışlar, yağış tipi mevsim normallerine uygun. Yağışın şiddeti de artık mevsim normali haline geldi. Bu yağışları 'iklim değişikliği' ile açıklamak doğru değil. O zaman yerel yönetimler bunu bir mazeret olarak kullanıyor, 'İklim değişti, böyle oldu' diye işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Dere kenarlarının imara açılması göz ardı ediliyor.

3-4 gündür biz bu bölgedeki yağışları takip ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğunu gördük. Bu durumun bir risk olduğunu görüyorduk. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu riski gördü ve gerekli uyarıları yaptı. Bu iklim değişikliğine bağlanamaz. Bu bölgede deniz üzerinde 12-13 kilometre kalınlığında CB (Charlie Brown) olarak adlandırılan bulutlar oluştu. Bu bulutlar önce deniz üzerinde oluşur ve sonra karaya doğru hareket eder. Netice itibariyle de metrekareye 139 kilogram yağış düşmüş.

Fakat afete niye dönüştü? Bu önemli. Afete dönüşmesinde ise insani sorumluluk var. Dere kenarlarındaki yapılaşma temel sorun. Bu bölgede dereler var. Arkaları dağ. Bu derelerdeki su arkadaki dağlara düşen yağışın debisini de akış gücünü de alıyor. Dere yatağına, su yoluna yerleşim yaparsanız, o sel orayı mutlaka vurur. Hiç şaşmaz."
Hürriyet
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