1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kapanan TV kanalı yeniden açılıyor

Bursalı ünlü iş adamı ve eski devlet bakanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Olay TV merkezini İstanbul'a taşıdı.
 24 Ağustos 2020 08:53
Yazdır
Kapanan TV kanalı yeniden açılıyor

Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Olay TV, yeniden yayına başlayacak. Kanal bunun için merkezini İstanbul'a taşıdı. Kanalın Genel Yayın Yönetmenliği için ise deneyimli gazeteci Süleyman Sarılar ile el sıkışıldı.

NTV'nin kurucusu Nuri Çolakoğlu'nun ise kanalın yayın danışmanlığını üstlendiği öğrenildi.

Öte yandan Olay TV'nin ortaklık yapısında değişiklik olduğu ve Trabzon merkezli bir şirketin de hisse sahibi olduğu belirtildi.

Ekim ayında yayına başlaması düşünülen Olay TV'nin farklı bir yayın çizgisi izleyeceği öğrenildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üç bakana bravo
24 Ağustos 2020 10:34		 TCDD 8 milyon lirayı 13 yıldır alamıyor
24 Ağustos 2020 09:04
Akdeniz'e lojistik liman
24 Ağustos 2020 07:12		 Kabine toplanıyor... Gündem doğalgaz ve sel felaketi
24 Ağustos 2020 07:00
24 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları
24 Ağustos 2020 00:01		 Bakanlar mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştı
23 Ağustos 2020 21:37
Ağır hasta sayımızdaki artış devam ediyor
23 Ağustos 2020 20:45		 Bakan Kasapoğlu'ndan '30 Ağustos' kutlamaları açıklaması
23 Ağustos 2020 20:26
Bakan Soylu: Bir jandarmamızın daha naaşına ulaşıldı
23 Ağustos 2020 20:23		 Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti
23 Ağustos 2020 19:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:42 - RTÜK'ten Netflix açıklaması10:39 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bir 'ANKA' daha teslim edildi10:34 - Üç bakana bravo10:30 - İkinci el araç ticareti profesyonelleşiyor10:29 - 120 gün iade ve değişim garantisi10:25 - Cep telefonunu gasbettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
10:24 - Çevre Şehircilik Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Online Deneme Sınavları10:21 - Sakarya'da süpermarketin deposu alev alev yanıyor10:21 - Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Hazırlık Soruları Yayında10:13 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:11 - Üniversite GYS sorularını açıklamadı, itiraz yapılamadı10:10 - BT Rehber Öğretmenlerinin görevleri yeniden belirlendi
10:10 - LGS ikinci nakillerde öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti10:06 - LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı09:55 - Bakan Selçuk: Normalleşme desteği ile istihdamı korumaya devam edeceğiz09:55 - Şırnak'ta 65 yaş ve üstüne kısıtlama09:52 - Ayasofya Camii'nde duygulandıran görüntü
09:47 - Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan kurumlar arası geçişlere ilişkin ezber bozan karar
Çin'de vaka sayısı sıfırlandı, maske zorunluluğu kalktı
Koronavirüs hastasından doktora şiddet: Bana bakmak zorundasın!
Bu konutlar yüzde 50 daha ucuza satışa çıkıyor
Otomotivde tatil bitti, 250 bin kişi iş başı yaptı
Türkiye'nin bulduğu doğal gaz neyi değiştirecek?
Giresun'u sel vurdu: Böylesi görülmedi
Rektör eşi olması şart değil! Bu ilanlar da adayları tarif ediyor
İşçi alım ilanları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki hükme rağmen Resmi Gazetede yayımlanmıyor
Kapanan TV kanalı yeniden açılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
GÜMÜŞ 1
canlı yayında intihar etmek 1
karantina kiloları 2
koronavirüste 2.dalga ihtimali 1
rusya 1
maske takmanın korona virüsünden korumaması 1
yürüyen merdiveni yürüyerek çıkmak 2
bakışlarındaki çaresizliği unutamıyorum 1
whatsapp grupları 1
corona virüs cezalarının silineceği kanısı 1
SON İLANLAR
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 13 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli 8 personel alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa sözleşmeli 86 sağlık personeli alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam