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TCDD 8 milyon lirayı 13 yıldır alamıyor

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında bir firmaya 6 milyon 398 bin lira fazla ödeme yapıldı. TCDD faizi ile birlikte 8 milyon liraya ulaşan parayı 13 yıldır alamıyor.
 24 Ağustos 2020 09:04
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TCDD 8 milyon lirayı 13 yıldır alamıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) hızlı tren projesi kapsamında bir firmaya yaptığı 6.3 milyon lirayı geri almak için dava açtı. Sayıştay'ın da tespit ettiği usulsüzlük davası 13 yıldır sonuçlandırılamadı.

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamındaki İnönü-Eskişehir bölümü altyapı işinde, firmaya 6 milyon 398 bin lira fazla ödemede bulunuldu. TCDD faizi ile 8 milyon liraya ulaşan bu parayı geri istemesine rağmen, 13 yıldır alamıyor. 2005 yılında Ankara İstanbul Hızlı Tren projesi için 19 milyon 944 bin 429 liraya ihale edilen İnönü-Eskişehir kesimi altyapı işi için yüklenici firma ile imzalanan sözleşmede, dolgu için ayrı bir bedel konulmadı.

İş devam ederken, kazı yapılması gereği ortaya çıktı ve firmaya 2007 yılında sözleşme dışı toplam 6 milyon 398 bin 436 TL ödeme yapıldı. Ancak 2013 yılında Sayıştay bu ödemede yapılan parasal hesabın usulsüz ve yanlış olduğunu, ödenen paranın da faizi ile birlikte 8 milyon 11 bin 652 lira olarak firmadan geri alınmasını istedi. Yüklenici firma ise 2014 yılında bu talebi reddetti. Bunun üzerine TCDD tarafından Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açıldı.

İLK RAPOR TCDD LEHİNEYDİ

Yargılama sürecinde ilk bilirkişi raporu TCDD lehine, 2'nci bilirkişi raporu ise firma lehine çıktı. İtirazlar üzerine 3'üncü bilirkişi raporu hazırlandı ve bu rapor da firma lehine oldu. 22 Kasım 2017 tarihli duruşmada mahkeme davayı reddetti. TCDD bunun üzerine istinaf ve temyiz yoluna başvurdu. Bu süreç devam ederken, TBMM KİT Komisyonu'na sunulan TCDD raporunda ''Sözleşmede yer almayan işler çerçevesinde özel birim fiyat analizi düzenlenmek suretiyle yapılan fazla ödemenin yüklenici firmadan tahsili için açılan dava titizlikle takip edilmelidir'' denildi.

Emin ÖZGÖNÜL
Sözcü
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