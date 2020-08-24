Bu konutlar yüzde 50 daha ucuza satışa çıkıyor
|24 Ağustos 2020 09:29
|Yazdır
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; konut alımı yapmak isteyenler için bazı fırsatlar mevcut. Borcunu ödeyememiş kişilerin konutları Uyap e-satış aracılığıyla ihaleye katılanlara satılıyor. İhalede konutlar yüzde 50 seviyesinde daha ucuz şekilde satışa çıkıyor. İhale sisteminde açık artırma ile konutun fiyatı artırılabiliyor. İhaleye girmeden konuta ilişkin bilgiler e-satış sayfasında inceleniyor.
İşte ihale ile satılan evler.
Bakırköy - Kartaltepe
İhale başlangıç bedeli: 312000 lira
Muhammen bedel: 600000 liraÜsküdar - Hace Hesna Hatun Mahallesi
İhale başlangıç bedeli: 333000 lira
Muhammen bedel: 650000 liraÜsküdar - Hace Hesna Hatun Mahallesi
İhale başlangıç bedeli: 333000 lira
Muhammen bedel: 650000 lira
Kadıköy - Kozyatağı
İhale başlangıç bedeli: 704000 lira
Muhammen bedeli: 1.4 milyon lira
Fatih - Ördek Kasap Mahallesi
İhale başlangıç bedeli: 265000 lira
Muhammen bedel: 500000 lira
Bakırköy - Şenlik Mahallesi
İhale başlangıç bedeli: 737000 lira
Muhammen bedeli: 1.4 milyon liraGaziosmanpaşa - Karayolları Mahallesi
İhale başlangıç bedeli: 480000 lira
Muhammen bedel: 920000 liraAvcılar - Firüzköy
İhale başlangıç bedeli:356000
Muhammen bedeli: 700000 lira
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Korona sürecinde bahçeli yalılara talep arttı
23 Ağustos 2020 16:25
|En büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini de Bursa'da başlatacağız
22 Ağustos 2020 13:38
|Marmara'da 10 konuttan yaklaşık 7'si depreme karşı sigortalı
20 Ağustos 2020 19:31
|Yabancı yatırımcı dörde katlanacak
20 Ağustos 2020 06:40
|Öğrenciler, 6 aydır boş eve kira ödüyor
19 Ağustos 2020 09:45
|Konut satışlarında tüm zamanların aylık rekoru kırıldı
17 Ağustos 2020 12:54
|Konut projelerinde 'sismik izolasyona' ilgi arttı
17 Ağustos 2020 11:06
|Konut satışları aylık yüzde 20, yıllık yüzde 124 oranında artış gösterdi
17 Ağustos 2020 10:20
|Hayalet binalar çevreyi tedirgin ediyor
17 Ağustos 2020 08:29
|'Kentsel dönüşüm terörle mücadele kadar önemli'
17 Ağustos 2020 08:11