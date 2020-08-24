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Bu konutlar yüzde 50 daha ucuza satışa çıkıyor

Ev sahibi olmak isteyip kısıtlı bütçeye sahip olanlar oldukça ucuza ev sahibi olabiliyor. Borcunu ödeyememiş kişilerin konutları Uyap e-satış aracılığıyla ihaleye katılanlara satılıyor. İhalede konutlar yüzde 50 seviyesinde daha ucuz şekilde satışa çıkıyor
 24 Ağustos 2020 09:29
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Bu konutlar yüzde 50 daha ucuza satışa çıkıyor

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; konut alımı yapmak isteyenler için bazı fırsatlar mevcut. Borcunu ödeyememiş kişilerin konutları Uyap e-satış aracılığıyla ihaleye katılanlara satılıyor. İhalede konutlar yüzde 50 seviyesinde daha ucuz şekilde satışa çıkıyor. İhale sisteminde açık artırma ile konutun fiyatı artırılabiliyor. İhaleye girmeden konuta ilişkin bilgiler e-satış sayfasında inceleniyor.

İşte ihale ile satılan evler.

Bakırköy - Kartaltepe

İhale başlangıç bedeli: 312000 lira

Muhammen bedel: 600000 lira

Üsküdar - Hace Hesna Hatun Mahallesi

İhale başlangıç bedeli: 333000 lira

Muhammen bedel: 650000 lira

Üsküdar - Hace Hesna Hatun Mahallesi

İhale başlangıç bedeli: 333000 lira

Muhammen bedel: 650000 lira

Kadıköy - Kozyatağı

İhale başlangıç bedeli: 704000 lira

Muhammen bedeli: 1.4 milyon lira

Fatih - Ördek Kasap Mahallesi

İhale başlangıç bedeli: 265000 lira

Muhammen bedel: 500000 lira

Bakırköy - Şenlik Mahallesi

İhale başlangıç bedeli: 737000 lira

Muhammen bedeli: 1.4 milyon lira

Gaziosmanpaşa - Karayolları Mahallesi

İhale başlangıç bedeli: 480000 lira

Muhammen bedel: 920000 lira

Avcılar - Firüzköy

İhale başlangıç bedeli:356000

Muhammen bedeli: 700000 lira
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