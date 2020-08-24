Dolar ve avro güne nasıl başladı?
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle
|24 Ağustos 2020 09:35
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