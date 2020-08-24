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LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
 24 Ağustos 2020 10:06
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LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.

Sonuçlara, "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı
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