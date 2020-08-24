Üniversite GYS sorularını açıklamadı, itiraz yapılamadı

Konuyla ilgili Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı'nın yaptığı açıklama

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca 18.08.2020 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları 21 .08.2020 tarihinde Üniversitenin internet sayfası üzerinden ilan edilmiştir.

Ancak sonuçları ilan edilen sınavların soruları ve cevapları ilan edilmemiştir. Yapılan sınavda hatalı soru veya cevap ile Sınav başvuruları öncesinde duyurulan ve sınav esaslarını içeren ilan metni içerisinde yer alan sınav soru başlıkları dışında, yani alan dışında soru çıkıp çıkmadığı kontrolü adaylar tarafından yapılamamıştır.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12. Maddesinin (4). Fıkrasında yer alan "Yazılı sınavın kurumlarca müstakil olarak yapılması durumunda, sınavların sınav kurulunca değerlendirilmesini müteakip sınav sonuçlarının beş iş günü içinde kurumların resmi internet sitesinde ilan edilmesi esastır. Sınav sonuçlarına ilişkin olarak beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar on iş günü içinde sınav kurulunca karara bağlanır." Hükümler uyarınca sınava itiraz etmek isteyen personeller sınav soru ve cevapları yayınlanmadığı için, sınavları hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapamamakta ve sınava itiraz hakları hukuken engellenmesede fiilen zorlukla karşılaşmaktadırlar. Bu durum sınava giren personellerin sınava sağlıklı bir şekilde itirazlarını engellediği gibi sınav süreçlerinin şeffaflığına da gölge düşürecektir.

Üniversite Yönetiminin ve Sınav Komisyonunun ivedilikle sınav soru ve cevaplarını yayınlatması yaşanması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun FINDIK

Türk Eğitimsen Ankara 7 Nolu Şube Başkanı