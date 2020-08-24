Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sakarya'da süpermarketin deposu alev alev yanıyor
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir süpermarkete ait depoda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, alevlerin yükseldiği ve siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor
|24 Ağustos 2020 10:21
|Yazdır
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir süpermarkete ait depoda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, alevlerin yükseldiği ve siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın Sabah saatlerinde Serdivan ilçesinde bulunan bir süpermarkete ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın hızla yayılarak büyüdü. Alevleri kendi çabalarıyla söndürmeyen depo yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangında itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cep telefonunu gasbettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
24 Ağustos 2020 10:25
|Otomobil bariyerlere saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı
24 Ağustos 2020 08:33
|Ters şeride giren otomobil faciaya neden oldu: 4 ölü
24 Ağustos 2020 08:02
|Koronavirüs hastasından doktora şiddet: Bana bakmak zorundasın!
24 Ağustos 2020 07:36
|Adana'daki yangın söndürülemiyor... 6 köy boşaltıldı
24 Ağustos 2020 06:33
|Düğünde maganda kurşunu nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
24 Ağustos 2020 06:21
|Aynı binada oturan iki kardeş kavga etti, biri öldü
24 Ağustos 2020 06:10
|Ressam bankacıdan 2 milyonluk büyük vurgun
23 Ağustos 2020 23:00
|Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
23 Ağustos 2020 22:27
|Fındık çuvalı çalarken yakalandılar
23 Ağustos 2020 21:59