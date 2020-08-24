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İkinci el araç ticareti profesyonelleşiyor

İkinci el araç alım satımına getirilen "Yetki Belgesi" zorunluluğuyla birlikte dolandırıcılığın büyük ölçüde önleneceğini belirten otomobil satıcıları, yeni düzenlemelerin sektöre profesyonellik katacağını vurguladılar.
 24 Ağustos 2020 10:30
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İkinci el araç ticareti profesyonelleşiyor

İkinci el araç alım satımına getirilen "Yetki Belgesi" zorunluluğuyla birlikte dolandırıcılığın büyük ölçüde önleneceğini belirten otomobil satıcıları, yeni düzenlemelerin sektöre profesyonellik katacağını vurguladılar.

İkinci el araç alım satımına yönelik hazırlanan yeni düzenlemeler geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre ikinci el araç ticareti yapan vatandaşların satışlara devam edebilmeleri için Ticaret İl Müdürlüklerinden "Yetki Belgesi" alması zorunlu hale getirildi. Ayrıca satışı yapılacak araçlara belli bir süre kilometre garantisi verilmesi ve ekspertiz raporları hakkında da düzenlemeler yapıldı. Yeni çıkarılan yönetmelik sonucunda, her yıl milyonlarca satış yapılan ikinci el araç sektöründe, dolandırıcılığın önüne geçilerek, araçların kayıtlı işletmeler üzerinden satılması sağlanacak.

"Bu işin merdiven altı olmaktan çıkmasını ve profesyonelleşmesini sağlayacak"

Yeni yönetmeliğin ikinci el araç sektörüne profesyonellik getireceğini söyleyen Eskişehir Oto Galericileri Yardımlaşma Derneği (ESGAD) Başkanı Haluk Olcay, kayıt dışı işlemlerin son bulacağını söyledi. Belgeye sahip olmak isteyen satıcıların belli şartlara sahip olması gerektiğinin altını çizen Olcay, "13 Şubat 2018 tarihinde ikinci el motorlu kara taşıt ticaretini düzenleyen bir yönetmelik yayınlandı. 15 Ağustos 2020 tarihinde de bu yönetmelik güncellendi. Bu yönetmelik öncelikle kayıt dışı işlemlerle mücadele için hazırlandı. İkinci el araç ticareti yapan arkadaşlarımızın hepsinin bir mesleki yeterlilik belgesi sahibi olması gerekiyor artık. Daha sonra da Ticaret İl Müdürlüklerinden yetki belgesi alarak ticarete devam edecekler. Ancak bu aşamada artık mekansal olarak birtakım zorluklar var. Bu ticaret hangi şartlar altında, kaç metrekare alanda yapılabilir bunlar düzenlenmiş durumda. Yönetmelikle birlikte 8 yaşına kadar olan araçlara 3 ay ve 5 bin kilometre olmak üzere garanti verme zorunluluğu getirildi. Aynı zamanda ekspertiz şirketlerinin de yükleri artırılmış durumda. Yönetmelik, artık bu işin merdiven altı olmaktan çıkıp, eski deyişle galericilik tabirinin ortadan kalkmasını ve alanın profesyonelleşmesini sağlayacak. Biz de yönetmeliğin bu şekilde çıkmasından mutluyuz" şeklinde konuştu.

"İkinci el otomobil sektöründe büyük bir kayıt dışılık söz konusu"

İkinci el araç sektöründe her yıl milyonlarca kayıtsız araç satışının yapıldığını ifade eden Haluk Olcay, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu yönetmelikte büyük bir mutabakat söz konusu. 2009 yılında başlayan uzun bir çalışmanın sonucunda bu yönetmelik çıktı. Meslektaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğu bu yönetmeliği destekliyorlar. Satışların kayıt altına girmesi bizim önceliğimiz, çünkü ikinci el otomobil sektöründe büyük bir kayıt dışılık söz konusu. Bunu rakamlara dökersek 2019 yılında ikinci el kara motorlu taşıt ticareti 7 buçuk milyon adetle gerçekleşti. 2020'de bu rakamın 8 buçuk milyonu bulmasını bekliyoruz ancak kayıtlı işletmelerin sadece 2 milyon bandına ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla 5 milyonun üzerinde bir kayıt dışılık söz konusu. Devletimiz de bu kayıt dışılığın farkında. Bu yönetmelik artık bu işi yapanların hakkını vereceği bir döneme sokmuş oldu bizi."

"Vergi mükellefi olmayanlar bu işi yapamayacaklar"

Mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava giren ikinci el araç satıcısı Mustafa Ekimci, vergi mükellefi olmayanların sektörde yer alamayacağını belirtti. Yapılan düzenlemelerin sektörün gelişmesi açısından önemli olduğuna değinen Ekimci, "Mesleki yeterlilik sınavına bugün girdim. Bu yönetmelik bizler için çok iyi oldu. Bundan sonraki süreçte 1 Eylül itibariyle belgesi olmayanlar, bizim gibi dükkanı olmayan ya da vergi mükellefi olmayanlar bu işi yapamayacaklar. Piyasada bu işi yapanlar kayıt dışı yapıyorlardı. Bunların önüne geçilmiş oldu. Bizim için bu işi gerçekten yapan ve yapmayan belli olacağı için iyi olacak" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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