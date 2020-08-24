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Üç bakana bravo

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Giresun'daki sel felaketi sonrası, kepçenin üzerinde yardıma giden üç bakan için işte özlenen devlet, bravo dedi
 24 Ağustos 2020 10:34
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Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Giresun'daki sel felaketi sonrası, kepçenin üzerinde yardıma giden üç bakan için işte özlenen devlet, bravo dedi.

Selvi'nin bugün kaleme aldığı yazının ilgili bölümü şöyle

Üç bakanın sel felaketinin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde bir mahallede mahsur kalan vatandaşlarla görüşmek için iş makinesinin kepçesinde gittikleri bir görüntü var.

İlk gördüğümde bana "İşte devletimiz bu" dedirten görüntüden söz ediyorum. Hani Nazım Hikmet, "Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin" diyor ya, o kepçedeki üç bakan bize özlediğimiz devletin resmini çizdiler. Ayaklarında çizme, ne koruma var, ne protokol, operatörün kepçesine binip vatandaşın ayağına giden üç bakan. İşte özlediğimiz devlet bu. Bravo üç bakana.

Bize bunu yaşattıkları için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yürekten teşekkür ediyorum. Bana "Özlenen devlet nerede?" diye sorarlarsa, "Giresun Dereli'de, o kepçenin içinde" diyeceğim.
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