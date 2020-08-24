RTÜK'ten Netflix açıklaması
|24 Ağustos 2020 10:42
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Netflix'te yayınlanacak olan ve 11 yaşında bir çocuğu konu alan filmle ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) yaptığı başvurunun ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geleceğimizi sağlıkla şekillendirebilmek adına çocuklarımızı korumak için RTÜK olarak her yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğiz" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 9 Eylül itibariyle Netflix'te yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan filmle ilgili RTÜK'e başvurdu.
Açıklamaya göre bakanlık gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) resmi yazı ile talepte bulundu.
RTÜK'TEN AÇIKLAMA
Bakanlığın başvurusuyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Geleceğimizi sağlıkla şekillendirebilmek adına çocuklarımızı korumak için RTÜK olarak her yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğiz. Kırmızı çizgimiz olan yavrularımızı muhafaza etmeye yönelik her türlü tedbiri almakta ve bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız."
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