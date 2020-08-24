Belediye Başkanı eşini 'Onursal Koordinatör' ilan etti
|24 Ağustos 2020 10:48
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Gaziemir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Halil Arda, eşini 'Onursal Koordinatör' ilan etti. Kendisi için Gaziemir Belediyesi ismi ve logosu bulunan bir kartvizit bastıran D.A bu kartvizitte unvan olarak ise 'Onursal Koordinatör - Dış İlişkiler Ofisi'ni kullandığı ortaya çıktı.
İzmir'de 31 Mart seçimlerinden bu yana Gaziemir Belediyesi'ni bir 'eş başkan' gibi yönettiği konuşulan CHP'li Başkan Halil Arda'nın eşi D.A'dan ilginç bir adım geldi.
Eşi Halil Arda'yı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretlerinde bile yalnız bırakmayan D.A'nın bu kartviziti sosyal medyada da olay oldu.
"EŞİM BENİM YOL GÖSTERİCİM"
Halil Arda daha önce yaptığı açıklamalarında "Eşim bana büyük destek veriyor. Gönüllü olarak Gaziemir Belediyesi için çalışıyor. O benim siyasi danışmanım. Burada gizlenecek saklanacak bir şey yok. İyi bir danışman, iyi bir stratejist. Dünyayı, Avrupa'yı çok iyi tanıyan biri. Almanya'da doktorasını yapıyor. O benim yol göstericim Burs ofisi, kardeş belediyeler, Avrupa Birliği projelerinde en büyük danışmanımızdır. 100 kişilik bir kadın ordusuyla çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.
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