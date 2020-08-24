Ne korona ne tehlike umurlarında
Bursa'da 6 kişinin kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Görüntülerde, kasadaki vatandaşların maskesiz ve sosyal mesafe kuralına da uymadığı gözlendi
|24 Ağustos 2020 10:51
|Yazdır
Bursa'da 6 kişinin kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Görüntülerde, kasadaki vatandaşların maskesiz ve sosyal mesafe kuralına da uymadığı gözlendi.
Bursa'da bir kamyonetin kasasına binen 6 kişi, kendi canlarını hiçe saymanın yanı sıra, diğer araçları da tehlikeye attı. 10 NE 429 plakalı kamyonet kasasındaki eşyalarla birlikte yolculuk yapan vatandaşlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yapılan tüm uyarılara rağmen, korona virüs tedbirlerine de uymayan vatandaşlar, canlarının yanı sıra sağlıklarını da hiçe saydı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenler tarafından bu kadarına da 'pes' dedirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Giresun'da 2'si jandarma 9 kişi aranıyor
24 Ağustos 2020 12:19
|Maske takmayanların önüne sedye ile çıktılar
24 Ağustos 2020 12:10
|Bu ilde üç düğünde 42 kişi koronavirüse yakalandı
24 Ağustos 2020 11:53
|Güvenli otobüs hizmete alındı: Ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
24 Ağustos 2020 11:14
|Giresun'da can kaybı 7'ye yükseldi
24 Ağustos 2020 09:25
|Maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün
24 Ağustos 2020 09:04
|Dere yatağına sıfır bina yapılması yasaklanmalı
24 Ağustos 2020 08:41
|Rize'de Ağustos ayında kar sürprizi
24 Ağustos 2020 07:55
|Giresun'u sel vurdu: Böylesi görülmedi
24 Ağustos 2020 07:47
|Malatya'da 4,0 büyüklüğünde deprem
23 Ağustos 2020 22:16