Mehmet Demirkol beIN Sports'tan istifa etti
|24 Ağustos 2020 10:53
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Demirkol, istifasını Twitter hesabı üzerinden duyurdu
Futbol camiasında son dakika gelişmesi yaşandı.Deneyimli spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Digitürk beIN Sports'tan ayrıldığını açıkladı.
İki yıldır büyük keyifle çalıştığım Digitürkten yeni hedeflerin peşinde koşmak üzere ayrılmaya karar verdim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve izleyicilerimize teşekkür ederim. pic.twitter.com/aD6v8mFkoxmehmet demirkol (@mehmetdemirkolb) August 24, 2020
Demirkol, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:İki yıldır büyük keyifle çalıştığım Digitürk'ten yeni hedeflerin peşinde koşmak üzere ayrılmaya karar verdim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve izleyicilerimize teşekkür ederim.
Mehmet Demirkol kimdir?
Futbol Yazarı, Futbol Yorumcusu
2001 yılından beri Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.
Mehmet Demirkol, 1970 yılında İstanbul'da doğmuştur. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi.
Mehmet Demirkol, bir süre halkla ilişkiler sektöründe metin yazarlığı yaptı Yazarlığa Gazete Pazar'da başladı, ardından Yeni Binyıl'da ve Radikal'de devam etti. Radikal'de, yazarlığına 2002 Dünya Kupası'nı yerinde takip ederek ve gözlemlerini aktararak, gazeteci kimliğini de ekledi. Radikal Futbol ekibinde yer aldı. Radikal Futbol dergisinin kurucu ekibinde yer aldı.
2001 yılından beri Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. NTV Spor kanalında Spor Servisi ve 90+ programlarında yorumculuk, Fanatik Gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.
Mehmet Demirkol, yazarlığa başladığı ilk günlerden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2002 Dünya Kupası'daki yazılarını derleyerek "Tae Han Min Guk/ 2002 Dünya Kupası Mektupları" adıyla İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.
Mehmet Demirkol, CNN Türk'teki İleri Üçlü programında görev yaptı. NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi ile Video Lig programlarında yorumlar yapmaktadır. NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında Bülent Korkmaz ve Metin Tekin ile birlikte yorumculuk yapmaktadır. Avrupa ligi ve Şampiyonlar ligi maçları sonrasında Güntekin Onay ve Metin Tekin ile maç yorumları yapmaktadırlar.
Mehmet Demirkol, evli ve iki çocuk babasıdır.
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