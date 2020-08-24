Bahçeli'den Karadeniz'de doğalgaz keşfi açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili 'Türkiye'nin enerji konusundaki maküs ve menfi talihini yenecek keşif gerçekten de ülkemiz adına göz kamaştırıcı bir kazanımdır. Milli kazanımlara üzülüp kayıplara sevinen güruhun Türkiye sevgileri buharlaşmıştır' açıklaması yaptı.
|24 Ağustos 2020 11:02
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili açıklama yaptı.
Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti:
"Türkiye'nin enerji konusundaki maküs ve menfi talihini yenecek keşif gerçekten de ülkemiz adına göz kamaştırıcı bir kazanımdır.
Karadeniz'de bulunan doğalgaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır.
Köksüzler lobisi bu defa da nice emekle bulunan doğalgaz yatağını karalamaya, küçük göstermeye, değersizleştirmeye kalkışmışlardır.
Milli kazanımlara üzülüp kayıplara sevinen güruhun Türkiye sevgileri buharlaşmıştır."
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