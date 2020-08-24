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2 milyon aileye 'kuşaklar arası iletişim' ve 'mahremiyet' eğitimi

Bakanlık, ailenin korunması, huzur ve refahının geliştirilmesi, aile yaşam becerilerinin edinilebilmesi amacıyla sürdülen Aile Eğitim Programı'nı yeni içeriklerle vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Bakanlık, Aile Eğitim Programı ile bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşa ulaştı
 24 Ağustos 2020 11:10
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2 milyon aileye 'kuşaklar arası iletişim' ve 'mahremiyet' eğitimi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşa ulaşan Aile Eğitim Programı içeriklerine "mahremiyet eğitimi" ile "ailede kuşaklar arası iletişimi" de ekleyecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından aileyi koruma, ailenin huzur ve refahını geliştirme, aile bireylerinin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerini kapsamlı olarak edinebilmeleri amacıyla sürdürülen Aile Eğitim Programını yeni içeriklerle vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Ailelerin karşı karşıya kaldığı sorunlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda zenginleştirilen, bir yetişkin eğitim programı olan Aile Eğitim Programlarına bu kapsamda "mahremiyet eğitimi" ile "ailede kuşaklar arası iletişim" modülleri de dahil edilecek.

Akademisyenlerin öncülüğünde modüllerin içeriklerini hazırlama çalışmalarını sürdüren Bakanlık, "Ailede Kuşaklar Arası İletişim Modülü" ile aile içinde kuşaklar arası bağların ve iletişimin iyileştirilmesine, kuşak farklılığından doğan sorunlar karşısında aile fertlerine sorun çözme becerileri kazandırılmasına ve değer aktarımının gerçekleştirilmesine katkı sağlanmasını hedefliyor.

Mahremiyet eğitimleri ile de bedensel mahremiyet, mekan ve eşya mahremiyeti, zaman mahremiyeti, dijital mahremiyet ile duygusal ve düşünsel mahremiyet gibi konularda ailelerin çocuklarını doğru bir şekilde yönlendirmesine, bu konudaki bilinç farkındalığının artırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

- Aile eğitimleri ile 2 milyonun üzerinde vatandaşa ulaşıldı

Bakanlığın verilerine göre, bugüne kadar Türkiye genelinde 2 milyonun üzerinde kişiye Aile Eğitim Programı kapsamında eğitim hizmeti sunuldu.

Aile Eğitim Programının yaygınlaştırılmasına ilişkin 81 ilde eğiticiler ve halk eğitimlerini verecek formatörler yetiştirerek vatandaşlara ulaşan Bakanlık, bu yılın ocak-haziran aylarını içine alan dönemin ilk üç ayında 101 bin 677 kişiye eğitim verdi.

Türkiye'de mart ayından itibaren etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yüz yüze eğitimler geçici olarak durdurulurken, uzaktan eğitim yoluyla da Aile Eğitim Programı'ndan yararlanılabiliniyor.

- 5 ana alanda 28 eğitim modülü var

Eğitim programlarında halihazırda eğitim ve iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarında toplam 28 modül bulunuyor.

Bunlar arasında "evlilik ve aile hayatı", "aile yaşam becerileri", "hayatın ilk çeyreği (0-18 yaş gelişimi)", "okul ve aile", "tek ebeveynli aileler", "üstün yetenekli çocuklar ve aileleri", "değerlerin edinilmesinde ailenin rolü", "aile hukuku", "hukuk okuryazarlığı", "aile bütçesi ve kaynak yönetimi", "enerji tasarrufu", "aile ve alışveriş", "bilinçli medya kullanımı", "aile ve internet", "sağlık okuryazarlığı", "ilk yardım", "yaşlı sağlığı", "madde kullanım riski ve madde bağımlılığından korunma" gibi eğitimler yer alıyor.

Vatandaşlar bu eğitim içeriklerine online olarak da erişebiliyor.

Anadolu Ajansı
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