Güvenli otobüs hizmete alındı: Ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, ESHOT Genel Müdürlüğü filosuna kattığı 52 yeni otobüsten biri, sahip olduğu sağlık güvenliği sistemleriyle öne çıkıyor. Dünyada ilk kez İzmir'de kullanıma alınan güvenli araç, yolcunun ateşini ölçüyor, havayı ve iç yüzeyleri virüslerden ve bakterilerden arındırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 52 yeni otobüsü geçen hafta filosuna dahil etmişti. Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) 49 milyon TL'ye alınan; 10'u körüklü ve 17'si solo olmak üzere toplam 27 otobüs ve 25 midibüs, kentin çeşitli noktalarında hizmet vermeye başladı. O araçlardan biri 302 numaralı Konak-Otogar hattında çalışan bir körüklü otobüs. Halk sağlığını koruma amaçlı özel donanımıyla dikkat çeken otobüs, virüslere ve bakterilere karşı dört önemli güvenlik sistemine sahip. Ön kapıdan binişte yolcunun ateşini ölçen güvenlik sistemi, maskesiz biniş yapmak isteyenleri de uyarıyor. Otobüste yolcu ve sürücü temasını engellemek için cam bölmeli özel sürücü kabini de bulunuyor. Araç hareket halindeyken, fotokataliz havalandırma sistemi; havadaki virüs, bakteri ve mantar gibi zararlı organizmaları öldürüyor. Son olarak otobüsün her seferinin ardından devreye giren otomatik dezenfektan püskürtme sistemi; koltukları, tutamakları ve iç yüzeyleri temizliyor.

"Önceliğimiz hijyen"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi dönemiyle birlikte toplu ulaşımda hijyen ve sağlık güvenliğinin çok daha önem kazandığını belirterek, "Bu hassasiyet ışığında tüm toplu ulaşım araçlarımızı düzenli olarak ve titizlikle temizliyoruz. Dezenfeksiyon ürünleriyle sterilize ediyoruz" dedi.

Değişen şartlarla birlikte ortaya çıkan gereklilikler doğrultusunda, firmaların yeni teknolojiler ve ürünler geliştirdiğine dikkat çeken Soyer, "Onlardan biri olan ve kendi kendini temizleyen bu özel otobüs ilk kez İzmir'de kullanıma alındı. Hedefimiz, test sonuçlarının olumlu olması halinde bu tip araçların sayısını artırmak" diye konuştu.

Dörtlü sistem dünyada ilk

Üretici Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, hastalığın toplu ulaşım sırasında yayılma riskini minimize eden sağlık güvenliği sistemlerine sahip otobüsün, pandemi döneminin getirdiği özel şartlar dikkate alınarak üretildiğini söyledi. Görgüç, "Korona virüsü salgını sürecinin başından itibaren mühendislerimiz, toplu taşımada sağlık güvenliği için özel olarak çalıştı. Dünyada ilk kez dört özel sağlık güvenlik sistemi, toplu ulaşımda kullanılan bir otobüste uygulandı. Güvenli otobüsümüz test amaçlı olarak İzmirlilerin hizmetine sunuldu" diye konuştu.