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Okullarda EBA destek noktaları oluşturulacak

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim sistemiyle başlayacak. Bütün okullarda EBA destek noktaları oluşturuluyor. Böylelikle evinde bilgisayar ve İnternet olmayan öğrenciler eğitimlerini alacak
 24 Ağustos 2020 11:24
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Okullarda EBA destek noktaları oluşturulacak

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim sistemiyle başlayacak. Bütün okullarda EBA destek noktaları oluşturuluyor. Böylelikle evinde bilgisayar ve İnternet olmayan öğrenciler eğitimlerini alacak.

2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı için geri sayım başladı. Pandemi sebebiyle eğitim 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan başlayacak. Okullarda hazırlıklar devam ederken, bakanlık tarafından okullarda EBA destek noktaları teşkil edilmesi için talimat verildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hacı Sevim Yıldız-5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de kendi öğrencileri için destek noktası oluşturdu. Evinde internet ve bilgisayar olmayan öğrenciler gelip okulda bu destek noktasında eğitimlerini görecek ve derslerinden geri kalmayacak. Gelen öğrenciler için hazırlıklar tamamlandı.

Öğrencilerin kapıda önce ateşleri ölçülüp, ardından elleri dezenfekte edilip destek noktasına alınacak. Ayrıca gelen öğrenciler için ayrı ayrı klavye ve maus verilecek.

Lise Müdürü Tayyip Ali Demir, 2020- 2021 eğitim öğretim yılında teknoloji imkanları olmayan öğrencilerimiz için destek noktaları oluşturduk. Evinde internet ve bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz okulumuzun bilgisayar laboratuvarında oluşturduğumuz bu noktalarda eğitimlerini alacak" dedi.

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İhlas Haber Ajansı
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