'Lahmacun-ayranın 150 liraya satıldığı' ünlü mekanda mesafe kavgası!
Sosyetenin uğrak mekanı olan Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'nde bulunan ünlü işletmede maske mesafe tartışmasında yumruklar havada uçuştu.
|24 Ağustos 2020 11:21
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Lahmacun-ayranın 150 liraya satıldığı işletmede birbirine giren 2 kişi güçlükle ayrıldı. Bodrum'un en ünlü mekanlarından birinde iddiaya göre maske mesafe kuralı nedeniyle kavga çıktı.
Göltürkbükü sahilinde bulunan işletmede deniz kenarında oturan 2 kişi maske ve mesafe kuralına uymayınca başka bir kişi tarafından uyarıda bulunuldu.
Tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Yerli ve yabancı turistlerin gözleri önünde birbirine giren 2 kişiyi ayırmak ise ünlü mekanın çalışanlarına düştü.
Lahmacun-ayranın 150 liraya satıldığı Bodrum'un en pahalı mekanlarından bir olan işletmede çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
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