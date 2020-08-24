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Çakarlı şehir eşkiyası adliyeye sevk edildi

Çakarlı aracıyla trafikte terör estiren maganda Muhammed Enes U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
 24 Ağustos 2020 11:26
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Arnavutköy'de trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Muhammed Enes U. (20) adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 21 Ağustos'ta Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde yol verme tartışması sonucunda bir sürücüyü bıçakla yaralayıp kaçtığı iddiasıyla dün Avcılar'da yakalanan şüpheli Muhammed Enes U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

- Olay

Arnavutköy Ömerli Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde 21 Ağustos'ta, 06 GE 6303 plakalı aracın sürücüsü Dadaş A. ile 34 PML 55 plakalı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U. yol verme nedeniyle tartışmıştı.

Tartışma sonrası minibüsünde kanuna aykırı çakar lamba bulunan Muhammed Enes U., diğer aracın önünü keserek durdurmuş, ikili arasında yaşanan kavgada Muhammed Enes U., Dadaş A.'yı bıçakla sırtından 5 yerinden yaralamıştı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, minibüse incelenmek üzere el konulmuştu.

Muhammed Enes U. hakkında yakalama kararı çıkartılmış, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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