Ankara'da ByLock kullanıcısı iki firari şüpheli yakalandı

MESLEK LİSELERİNDE 'ALAN' KARMAŞASI Meslek liselerinde salgın nedeniyle mesleki derslerin ve atölye çalışmalarının yüz yüze seyreltilmiş olarak, kültür derslerinin ise uzaktan eğitimle alınması önerisini belirtmekle birlikte meslek liselerinde 9. sınıfta "Alana" (mesleğe) başlanılması kararının Tebliğler Dergisinde yayınlanmasından 5 aya yakın vakit geçmesine karşın hiçbir resmi açıklama yapılmamış olup sadece iki gün önce 9. sınıftaki "Alanın" dersleri ve müfredatı (modülleri) iki gün önce belirlenmiştir. Ancak bazı sorunlar hal devam etmektedir.