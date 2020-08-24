Ankara'da ByLock kullanıcısı iki firari şüpheli yakalandı
Başkentte FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle aranan iki zanlı yakalandı
|24 Ağustos 2020 11:32
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Başkentte FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle aranan iki zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle arama kaydı bulunan iki şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan zanlıların ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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