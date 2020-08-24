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Ses sanatçısı otel odasında intihar etti
Bartın'da ünlü gitar sanatçısı Soner Egesel kaldığı otel odasında intihar etti.
|24 Ağustos 2020 11:35
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Bartın'da ünlü gitar sanatçısı Soner Egesel kaldığı otel odasında intihar etti.
Edinilen bilgiye göre olay Bartın'da meydana geldi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı Öğretim Görevlisi ünlü gitar sanatçısı Soner Egesel kaldığı otel odasında başına dayadığı silahı ateşledi. Silah sesini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler odaya girdiklerinde 52 yaşındaki ünlü gitarist Soner Egesel'i kanlar içinde yatarken buldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Egesel'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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