1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Giresun'da 2'si jandarma 9 kişi aranıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde kaybolan 2'si jandarma personeli 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi
 24 Ağustos 2020 12:19
Yazdır
Giresun'da 2'si jandarma 9 kişi aranıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini, 2'si jandarma personeli 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kentte selin en çok etkilediği ilçelerden Dereli'de incelemelerini sürdüren Bakan Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bölgede yaptıkları incelemelerin yanı sıra esnaf ve vatandaşları da dinlediklerini anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Özellikle dün sabah itibariyle bakan arkadaşlarımız, valilerimiz, milletvekillerimiz ve Kaymakamımızla koordine ettiğimiz çalışmaların ne noktada gittiğine bakıyoruz. Ayrıca kendi gözümüzle de acı tecrübe ama tecrübe tabii, hem meselenin nasıl olduğunu, nereden kaynaklandığını, bundan sonraki adımlarda sadece Dereli değil, diğer noktalara yönelik adımlarda neye dikkat etmemiz lazım geldiğini de görüyorum ve özellikle esnafları da tek tek ziyaret ediyoruz, esnafları, evleri. Olası bizim gözümüzden kaçan bir şey varsa onları bize söylemesi adına bazen oluyor da gözümüzden kaçan."

Her afetin kendine ait bir karakteri, niteliği, bölgenin kendine has nitelikleri olduğuna dikkati çeken Soylu, "Onun için böyle şablon gibi belirtmek doğru değil. Vatandaşları dinleyip taleplerini almak lazım. İlk burada bizim çizmeye ihtiyacımız vardı. Başka afetlerde böyle çizme talebim olmaz. Maske sürekli olarak dağıtılıyor, onun için her afetin bir karakteri var ona yönelik olarak da dinlemek ve yaraları da nasıl saracağımıza yönelik yol haritasını da o dinlemelerden anlıyoruz." ifadesinde bulundu.

Dün gece itibariyle vali, bakanlar, bölge milletvekilleri ile hep beraber bir araya geldiklerine işaret eden Soylu, herkesin kendi adına neler yaptığını, neler yapabileceğini ortaya koyduğunu, uzakta olan bakanların koordine sağladığını, ilgili müdürlerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Birçok belediyenin de bölgede hem iş makinleriyle hem de yemek destekleriyle çalışmalara katıldığını dile getiren Soylu, herkesin durumun normale dönmesi için gayret gösterdiğini vurguladı.

Bölgede iki türlü hasar tespiti yapıldığına işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim iki türlü hasar tespitimiz var. Biri binalara yönelik, iki esnafa yönelik zarar ziyan tespiti. Defterdarlık maliye zarar ziyan tespitini yapıyor. Onlar da başladılar. Yani esnafımız ne kadar zarar ziyanla karşılaşmış. İki, hem evlerimizde, binalarımızda ne kadar hasar var. Bütün bunlarla ilgili tespitler sürüyor iki taraflı.

- "Arama kurtarma alanını genişlettik"

Arama kurtarma çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Soylu, arama kurtarma çalışması yürütülen kayıp sayısının 9'a düştüğünü belirterek, "Hayatını kaybeden sayısı ise son olarak 7." dedi.

Tüm arama kurtarma ekiplerinin dünden beri çalıştığına işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma yaptığımız, bulmaya çalıştığımız vatandaşımız sayısı 9'a düştü. Bunların ikisi jandarma, biri Karayolları operatörü, üçü Güce ilçesinde ve yine biri burada. Yani diğer yerlerde de var. Toplam 9. İnşallah ümidimiz onları bulmaktır. Arama kurtarma ekiplerinin sayısını çevre iller ve bölgelerden gelenlerle daha da artırdık. Arama kurtarma alanını genişlettik."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Maske takmayanların önüne sedye ile çıktılar
24 Ağustos 2020 12:10		 Bu ilde üç düğünde 42 kişi koronavirüse yakalandı
24 Ağustos 2020 11:53
Güvenli otobüs hizmete alındı: Ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
24 Ağustos 2020 11:14		 Ne korona ne tehlike umurlarında
24 Ağustos 2020 10:51
Giresun'da can kaybı 7'ye yükseldi
24 Ağustos 2020 09:25		 Maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün
24 Ağustos 2020 09:04
Dere yatağına sıfır bina yapılması yasaklanmalı
24 Ağustos 2020 08:41		 Rize'de Ağustos ayında kar sürprizi
24 Ağustos 2020 07:55
Giresun'u sel vurdu: Böylesi görülmedi
24 Ağustos 2020 07:47		 Malatya'da 4,0 büyüklüğünde deprem
23 Ağustos 2020 22:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:29 - Bilim Kurulu Üyesi uyardı: 2 yaşına kadar olan çocuklar asla maske takmamalı13:22 - Öğretmenlerin 18 Eylül'e kadar okulda neler yapacağı belli oldu13:18 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:12 - Aile hekimleri: Kronik hastalık raporu için yetkimiz yok13:08 - İŞKUR sınavındaki şaibeyi kaldırın!12:59 - FETÖ'ye 'askeri okullara sızma' operasyonu: 35 tutuklama
12:55 - Fatih Portakal'dan ayrılma açıklaması12:51 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:43 - Fenerbahçe'de bir futbolcunun testi pozitif12:40 - TESK'ten 'Okul Gıdası' logosuna erteleme talebi12:28 - Plazma tedavisiyle hayata tutundu, '10 dakika oksijene servetimi verirdim' dedi12:23 - FETÖ sanığı 'meydanlara çıkıp topluca ölsünler' mesajı atmış
12:22 - Sahteciliği özendiren deepfake uygulamaları artıyor12:21 - Bakan Pakdemirli: Adana'daki yangında 'kasıt' ihtimali var12:20 - Toplantı havasını germek' disiplin suçumu dur?12:19 - Giresun'da 2'si jandarma 9 kişi aranıyor12:16 - Öğretmenlere yönelik 'Ölçme Değerlendirme Günleri' başladı
12:10 - Maske takmayanların önüne sedye ile çıktılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan kurumlar arası geçişlere ilişkin ezber bozan karar
Çin'de vaka sayısı sıfırlandı, maske zorunluluğu kalktı
Bu konutlar yüzde 50 daha ucuza satışa çıkıyor
Fox Tv doğruladı: Fatih Portakal istifa etti
Koronavirüs hastasından doktora şiddet: Bana bakmak zorundasın!
Rektör eşi olması şart değil! Bu ilanlar da adayları tarif ediyor
Üç bakana bravo
Belediye Başkanı eşini 'Onursal Koordinatör' ilan etti
Bakan Selçuk'tan 60 yaş üzeri öğretmenlere kolaylık açıklaması
Öğretmenlerin 18 Eylül'e kadar okulda neler yapacağı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pazar durgunluğu 1
şanlıurfa 1
demet akalın 2
italya 1
GÜMÜŞ 1
maske takmanın korona virüsünden korumaması 1
ders çalışmak 2
Onursal koordinatör 1
fatih portakal'ın fox tv'den istifa etmesi 2
koronavirüste 2.dalga ihtimali 1
SON İLANLAR
Gaziosmapaşa Üniversitesi 20 İşçi Alacak
DSİ İşçi Alım İlanı
Bağlama Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 13 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli 8 personel alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa sözleşmeli 86 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam