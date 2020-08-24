Sahteciliği özendiren deepfake uygulamaları artıyor

Deepfake uygulamaları, sahteliğe teşvik eden ve çektiğiniz bir videoda yer alan yüzünüzü başka birinin yüzü ile değiştiren uygulamalar olarak biliniyor.

Sanal alemde çok sayıda deepfake uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde çektiğiniz bir videoda siz konuşurken, yüzünüz başka biriyle değiştirilebiliyor. Deepfake uygulamaları sahteciliği teşvik ettiği için yoğun eleştiri alıyor. Siyasetçilere, uğruna mücadele ettikleri ideolojinin tersi kavramları söyletmek, hırsızlık, dolandırıcılık için ses ve görüntü taklitleri üretmek, akla gelmedik kötülükler için görsel ve işitsel materyal hazırlamak bu tür yazılımların "çocuk oyuncağı. NTV'nin bu konudaki haberi için tıklayınız. Gelişen bu sahtecilik teknolojisi nedeniyle sanal alemde yer alan yüzünüzün, cinsel içerikli bir sitede, gerçekte sizmişsiniz gibi yer alması sağlanabiliyor. Konunun uzmanları, yüz algoritmasına dair bilgilerin hiçbir surette başka bir yerde paylaşılmamasını öneriyor.

Ancak tüm eleştirilere rağmen, dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu alana yatırım yapılıyor. Murat Deligöz adlı bir kişinin üretmiş olduğu yazılım, Türkiye içindeki bir firmadan, teknasyon'dan 600 bin dolarlık yatırım aldı. Deligöz tarafından üretilen mobil uygulamada, yer alan ünlü yüzler için telif hakkı ihlali de olduğu belirtliyor.