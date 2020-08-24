Sahteciliği özendiren deepfake uygulamaları artıyor
|24 Ağustos 2020 12:22
|Yazdır
Deepfake uygulamaları, sahteliğe teşvik eden ve çektiğiniz bir videoda yer alan yüzünüzü başka birinin yüzü ile değiştiren uygulamalar olarak biliniyor.
Sanal alemde çok sayıda deepfake uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde çektiğiniz bir videoda siz konuşurken, yüzünüz başka biriyle değiştirilebiliyor. Deepfake uygulamaları sahteciliği teşvik ettiği için yoğun eleştiri alıyor. Siyasetçilere, uğruna mücadele ettikleri ideolojinin tersi kavramları söyletmek, hırsızlık, dolandırıcılık için ses ve görüntü taklitleri üretmek, akla gelmedik kötülükler için görsel ve işitsel materyal hazırlamak bu tür yazılımların "çocuk oyuncağı. NTV'nin bu konudaki haberi için tıklayınız. Gelişen bu sahtecilik teknolojisi nedeniyle sanal alemde yer alan yüzünüzün, cinsel içerikli bir sitede, gerçekte sizmişsiniz gibi yer alması sağlanabiliyor. Konunun uzmanları, yüz algoritmasına dair bilgilerin hiçbir surette başka bir yerde paylaşılmamasını öneriyor.
Ancak tüm eleştirilere rağmen, dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu alana yatırım yapılıyor. Murat Deligöz adlı bir kişinin üretmiş olduğu yazılım, Türkiye içindeki bir firmadan, teknasyon'dan 600 bin dolarlık yatırım aldı. Deligöz tarafından üretilen mobil uygulamada, yer alan ünlü yüzler için telif hakkı ihlali de olduğu belirtliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Netflix, 'deneme üyeliği' uygulamasını yeniden başlattı
22 Ağustos 2020 19:30
|Internet Explorer ve Edge tarihe karışıyor
19 Ağustos 2020 21:54
|Sosyal medyada dile ve kelime kökenlerine ilgi arttı
16 Ağustos 2020 18:10
|Penti Giyimin müşteri bilgileri çalındı
07 Ağustos 2020 11:57
|Pandemi sürecinde okul ve kırtasiye alışverişi nereden yapmalıyız?
06 Ağustos 2020 12:35
|Instagram'a kullanıcılarının sevebileceği yeni özellik geldi
05 Ağustos 2020 20:57
|Microsoft TikTok'u almak için görüşmelerde bulunuyor
01 Ağustos 2020 18:59
|Twitter, Türkiye'ye temsilci atamayı kabul etmiyor
30 Temmuz 2020 10:45
|Google aramalarında reklam çıkmayacak
30 Temmuz 2020 07:05
|Spotify'in abone sayısı arttı!
29 Temmuz 2020 21:29