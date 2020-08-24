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Fenerbahçe'de bir futbolcunun testi pozitif

Fenerbahçe'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı
 24 Ağustos 2020 12:43
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Fenerbahçe'de bir futbolcunun testi pozitif

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Kovid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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