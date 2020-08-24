Fenerbahçe'de bir futbolcunun testi pozitif
Fenerbahçe'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı
|24 Ağustos 2020 12:43
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Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Kovid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir." denildi.
Testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.
BilgilendirmeFenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 24, 2020
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