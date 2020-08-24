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Fatih Portakal'dan ayrılma açıklaması

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılığına dair açıklama yaptı.
 24 Ağustos 2020 12:55
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Fatih Portakal'dan ayrılma açıklaması

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılığına ilişkin twitter hesabından yaptığı paylaşımra; 10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim @foxhaber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,"Ne yapmak istiyorum?"sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.' ifadelerini kullandı.

Fox Tv doğruladı: Fatih Portakal istifa etti
Memurlar.Net
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