Fatih Portakal'dan ayrılma açıklaması
Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılığına dair açıklama yaptı.
|24 Ağustos 2020 12:55
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Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılığına ilişkin twitter hesabından yaptığı paylaşımra; 10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim @foxhaber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,"Ne yapmak istiyorum?"sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.' ifadelerini kullandı.Fox Tv doğruladı: Fatih Portakal istifa etti
1-10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim @foxhaber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,"Ne yapmak istiyorum?"sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.++ pic.twitter.com/iVZTsY2Zzxfatih portakal (@fatihportakal) August 24, 2020
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