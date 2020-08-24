İŞKUR sınavındaki şaibeyi kaldırın!

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İŞKUR tarafından yapılan sınav ve mülakatlarda usulsüzlük yapıldığı ve yapılan sınavla ilgili hiçbir bilginin kamuoyuyla paylaşılmamasından dolayı ortaya çıkan şaibe iddialarını Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sordu. Bakan Selçuk'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi veren Karaduman, "Bu şaibelerin ortadan kaldırılması için bakanlığınızca herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır?" diye sordu.

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, İŞKUR tarafından yapılan "sınavlarda ve mülakatlarda usulsüzlük yapıldı" iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı. Yapılan sınav ve mülakatların üzerinden 7 ay geçmesine rağmen hala sınavla ilgili bilgilerin paylaşılmadığını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a soran Karaduman, söz konusu durumun vatandaşların devlete karşı olan güvenini sarstığına dikkat çekti.

VATANDAŞIN KURUMLARA KARŞI OLAN GÜVENİ SARSILIYOR

Yaşanan ekonomik krizle birlikte her 3 kişiden 1'inin işsiz olduğunu söyleyen Karaduman, "İşsiz vatandaşlarımızın büyük bir kısmı ise iş bulmaktan ümidini kesmiş durumdadır. İşsiz vatandaşlarımız iş bulma ümidiyle özel sektörde ve kamu sektöründe iş ilanlarını, sınavları, kursları yoğun bir şekilde takip etmektedir. Fakat son dönemlerde yapılan sınavlar ve mülakatlarda yaşanan usulsüzlükler ve bu yollar ile yaşanan siyasi kadrolaşma vatandaşların kurumlara ve işe alımlarda yapılan sınavlara olan güvenini dolayısıyla devlete olan güvenini derinden sarsmaktadır. Yazılı sınavlardan sonra yapılan mülakatlar ise siyasi kadrolaşmanın bir aracı haline dönüştürülmektedir" ifadelerini kullandı.

SINAV SONUCUNU GİZLEMEK ŞAİBEYE NEDEN OLUYOR

Karaduman, sınav ve mülakatlarda yapılan usulsüzlüklere dikkat çekerek, şunları söyledi: "İŞKUR tarafından 21 Haziran 2018'de sınavın duyurusu yapılmış, 25-28 Eylül 2018 tarihinde de mülakatı yapılmıştır. Ancak sınav 7 ay gibi uzun bir süre sonra puanlar verilmeden açıklanmıştır. Sınav sonucuna göre atamalar yapılmasına rağmen ne sınavı kazananların ne de sınavı kaybedenlerin mülakat puanları belli değildir. Kurum, kendisinin koyduğu ilan metnine kendisi uymamıştır. Üstelik sınav da kayıt alınmamıştır. Olay mahkemeye taşınmış olup mahkeme kanalı ile kurumdan talep edilen sınava girenlerin listesi dönemin İŞKUR genel müdür vekili ve bu sınav sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne terfi ettirilen Cafer Uzunkaya imzası ve 'çok gizli' ibaresi ile gönderilmiştir. Şeffaf bir şekilde ve kayıt altında yapılması gereken sınavın sonucunun gizlenmek istemesi şaibeleri de beraberinde getirmektedir."

"ŞAİBELERİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN İDARİ İŞLEM YAPILMIŞ MIDIR?"

TBMM Başkanlığı'na verilen soru önergesinde Karaduman, Çalışma Bakanı Selçuk'a 9 soru yöneltti. İşte dikkat çeken bazı sorular:

1. Yapılan atamalarda iş ve meslek danışmanı ilan metnindeki 6., 9., 10., 11 ve 12. maddelerinin ihlal edildiği anlaşıldığına göre sınav ve sonrasındaki atamalar iptal edilecek midir? Konu ile ilgili devam eden mahkeme sürecini takip ediyor musunuz?

2. Sınav ilan metninin 6. maddesinde sözlü sınava katılacakların listesi kurumun internet sitesinde ilan edileceği belirtilmesine rağmen bu liste niçin ilan edilmemiştir?

3. Mahkemeye sınav listesi yerine İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya'nın da imzasının olduğu 'Çok Gizli' ibareli evrak gönderilmesinin nedeni nedir? Mülakata girenlerin listesi niçin hep gizli tutulmuştur?

4- İŞKUR kendi ilan metninin şartlarını ihlal ederek bu şekilde kaç kişinin atamasını yapmıştır?

5. Yapılan mülakatlar sesli, yazılı ve görsel olarak kayda alınmış mıdır? Alınmadı ise nedeni nedir?

6. Bu şaibelerin ortadan kaldırılması için bakanlığınızca herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır?

Muhammed Vefa