Köpek sahiplenmeyi düşünenlere yardımcı olacak tavsiyeler

Köpek sahiplenmeyi düşünenler için köpeklerde cins ve boyut başta olmak üzere birçok özelliğin değerlendirilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları, kendi sosyal hayatınızı göz önünde bulundurarak ne tür bir köpeğe ihtiyacınız olduğu konusunda önemli bilgiler paylaşacağız. Sahipleneceğimiz bir sokak köpeği olabilir ya da bir bilinen cins sahiplenebilirsiniz. Makalemize geçmeden önce, sizin için yavru köpek fiyatları üzerine ön araştırma yaptık. Yavru köpek fiyatlarının 500 TL ile 15.000 TL aralığında olduğunu gördük.

Fiyatları araştırılan kaynak site: https://www.kopekdunyasi.com

Doğru Köpeği Nasıl Bulunursunuz?

Kendiniz, aileniz ve yaşam tarzınız için en iyi eşleşmeyi yakalamak için araştırma yapmak önemlidir. Sunulan bu kadar çok seçenek varken, bir cinse karar vermek her zaman kolay olmaz.

İlgilendiğiniz türler hakkında olabildiğince çok şey öğrenmeye çalışın. Düşündüğünüz herhangi bir türe sahip olmanın hem iyi özelliklerini hem de olumsuz yönlerini öğrenin.

Farklı ihtiyaçlara ve enerji seviyelerine sahip birçok farklı köpek ırkı vardır. Yaşam tarzınıza uygun olup olmadığını görmek için her cinsi iyice araştırın. Sadece boyutu düşünmeyin. Bazı küçük köpek ırkları, bazı büyük köpek türlerinden çok daha fazla zamana ve enerjiye ihtiyaç duyar.

Uzun çalışma saatleriniz, yoğun bir sosyal hayatınız varsa ve çok seyahat ediyorsanız, sizin için doğru köpek duygusal bağı ve enerji seviyesi yüksek bir köpek olmayabilir. Önce kendi yaşam tarzınızı net bir şekilde ortaya koymalı, ardından sizin için en optimal köpek cinslerini belirleyip aralarından size görünüş olarak da en uygun olanı seçin. O sebepten evcil hayvanınızın yaşam tarzınıza uyduğundan emin olun.

Araştırmanızı Köpek Cinsini Belirlemeden Önce Yapın

Bir köpek edinmeden önce, bir yavru köpek mi yoksa daha yetişkin bir köpek mi istediğinizi ve hangi köpek türünün size en uygun olduğunu bulmanız gerekir. Köpek Dünyası web sitesini incelediniz mi? Güncel farklı farklı türlere ulaşacaksınız.

Yetişkin bir köpek, yavru köpek kadar bakıma ihtiyaç duymayabilir, ancak yine de biraz eğitime ihtiyaç duyan bazı alışkanlıklara sahip olabilir. Yetişkin köpeklerin çoğu eğitimlidir ve özellikle yetişkin bir köpeği sahiplenirken, enerji seviyeleri bir yavru köpeğe göre daha düşük olabileceğini göz önünde bulundurun.

Bir köpek yavrusu veya yetişkin bir köpek isteyip istemediğinizi düşünmenin yanı sıra, sahiplenmek istediğiniz köpeğin cinsi de dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Her türün kendi kolaylıkları ve zorlukları vardır. Görünüşünü beğendiğiniz için sadece bir köpek seçmeyin. Kişilik, akılda tutulması gereken çok daha önemli bir faktördür.

Bir cins seçtikten sonra, yeni köpeğiniz evinize geldiğinde ne bekleyeceğinizi araştırın. Yaşam tarzınız konusunda kendinize karşı dürüst olun. Örneğin, rahatlama şekliniz televizyonun karşısında uzanmak ise, dışarıyı keşfetmeyi seven bir köpek sahiplenmeyin. Daha az egzersiz ihtiyacı olan İngiliz Bulldog cinsi gibi bir köpek gibi enerji gereksinimi düşük bir cins tercih edin.

Köpek Sahiplenirken Dikkate Alınacak Diğer Konular

Cinsiyet: Seçtiğiniz köpeğin cinsiyeti, büyüklüğünü (erkekler daha büyük olacaktır) ve kişilik özelliklerini bir dereceye kadar (örneğin, sevgi ve bağımsızlık seviyeleri) belirleyebilir. Amerikan Cocker Spaniel gibi bazı cinsler yüksek seviyede duygusal ise bazı cinsler ise özgürlüğüne fazla düşkün bağımsız bir karaktere sahip olabilirler.

Boyut: Düşündüğünüz köpeğin boyutu evinize, bahçenize, arabanıza, çocuklarınıza ve egzersiz planlarınıza uygun mu? Büyük bir köpek almayı düşünüyorsanız, boyutu tatillerde ona bakabilecek arkadaşları veya aileleri etkiler mi? Köpeğinizin bakımına yardımcı olan siz ve diğer insanlar, köpeğinizi rahatça yönetebilecek misiniz? Diğer bir tabirle iri bir köpeği aile fertleriniz kontrol altında tutabilecek fiziksel güce sahip mi?

Egzersiz: Her köpeğin düzenli egzersize ihtiyacı vardır, ancak bazıları diğerlerinden daha fazlasını gerektirir. Bazı ırklar günde bir ila iki kısa yürüyüşe, ayrıca oyun oynamak veya antrenman yapmak için zamana ihtiyaç duyabilirken, diğerleri günün çoğu için bir tür fiziksel aktivite gerektirebilir.

Tüy bakımı: Tercih ettiğiniz türün ne kadar tımar ihtiyacı olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Köpeğinizi tırmalamak için saatler harcamak konusunda çekinceleriniz varsa, az bakım gerektiren bir cins düşünebilirsiniz. Bazı kısa burunlu ırklar, enfeksiyonu önlemek için cilt kıvrımlarının düzenli olarak temizlenmesine ihtiyaç duyar, bu nedenle kısa tüylerine rağmen yine de tımar gerektirir.

Tüy dökme: Bütün köpekler tüylerini döker, ancak bazı ırklar tüylerini diğerlerinden daha az döker. Bu, eğer köpek alerjiniz varsa, ya da alerjisi olan biriyle yaşıyorsanız veya çok miktarda köpek kılı ile uğraşmak istemiyorsanız dikkate almanız gereken bir şeydir. Alerjiniz varsa, köpek almadan önce bir tıp uzmanına danışmalısınız.

Mizaç: Bazı köpekler fiziksel özellikler için, diğerleri ise çalışma yetenekleri için yetiştirilir. Sonuç olarak, sunulan çok çeşitli mizaçlar veya kişilikler vardır.

Çocuk ve evcil hayvanlar ile iletişimi: Küçük çocuklarınız varsa veya gelecekte bir aile kurmayı düşünüyorsanız, göz önünde bulundurmanız gereken en önemli konulardan biri, yeni yavru köpeğiniz büyüdüğünde onların nasıl etkileneceğidir. Çocukların yakın arkadaş olabileceği daha sosyal ırkları düşünmek isteyebilirsiniz.

Halihazırda bir köpeğiniz varsa ve onun için bir arkadaş sahiplenmeyi istiyorsanız, birçok köpeğin ailedeki tek köpek olmayı tercih ettiğini ve kendi alanını, sık vakit geçirdiği insanları, ilgisini, oyuncaklarını ve diğer köpeklerle paylaşmaktan hoşlanmayabileceğini düşünün. Başka bir köpek istiyorsanız, iyi bir yaş farkının yaklaşık dört veya beş yıl olmasını öneririz.

Ülkemizde En Çok Tercih Edilen 10 Köpek Cinsi

İlk önce bu köpeklerin "5 küçük" cins ile başlayalım;

Pomeranian: Pomeranian hiç şüphesiz tıpkı dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok tercih edilen türler arasında. Bu türü sahiplenen kişiler köpeği evde bakılmaya eğilimli olan, aynı zamanda sakin bir yapıya sahip olsun isteyenlerin tercihi. Dairelerin yanı sıra ofislerde de bakıma elverişli olan Pomeranian havlama, saldırma ve çok koşuşturma özellikleri olmadığından çalışma ortamlarına uyumlu bir cins.

Piyasa değerlendirmesinde standart ve beyaz Pomeranian Boo fiyatları 4,000 ile 30,000 TL aralığındadır. Tüylü yapıya sahip olan yavrusu çok canlı ve neşeli yapıya sahiptir. Çok küçük doğan yavruların üç tanesi avuç içine sığabilir.

Kaynak: https://www.kopekdunyasi.com/kategori/pomeranian-boo

Terrier Maltese: Küçük köpek ırkları arasında hafif ve seyahatlerde kolaylık sağlayan hatta kabin içinde seyahat edebilen avantajından ötürü kişilerin tercih ettiği bu cins beyaz tüyleri ve tüy yapısı ile öne çıkıyor. Boyutları sebebi ile dairelerde bakılan bu cins günlük yürüyüşler ile uyumlu hale gelmektedir.

Pug: Yüksek egzersize ihtiyaç duymaması ve küçük fizikleri sebebi ile apartman dairelerinde sık beslenen bir cins olan Pug cinsi rahat bir tüy bakımı olduğundan yetiştiricisine kolaylık sağlıyor. Eğitime erken başlandığında cinsin inatçı yönü kolayca kırılabilmektedir. Yüksek seviyede ilgiye ihtiyaç duymayan bu cins oyuncakları ile kendi kendine eğlenebilme yeteneğine sahiptir.

Toy Poodle: Toy Poodle cinsi eğitime çok açık olan dünyanın en zeki ikinci ırkı olması ve köpeklerde en çok şikayet edilen tüy sorunu konusunda oldukça iyi bir referansının olması çok tercih edilmesinin sebeplerinden bir kaçı. Bu oyuncak ırkların eğitime açık olması ve zeki olmaları son derece önemlidir. Çünkü evde yaşayacak köpek kurallar dahilinde hareket etmek zorundadır. Köpeğe verilen alanda vakit geçirme, gereksiz havlamalar, tuvalet ihtiyacı gibi konuların her biri için eğitim gerekli olacağından köpeğin eğitime karşı olan adaptasyonu önem arz eder

Kaynak: https://www.kopekler.com/toy-poodle-cinsinin-kendi-irkina-ozgu-ozellikleri

Frech Bulldog: Köpeklerinde tüy bakımı ile çok efor sarf etmek istemeyen diğer küçük köpek türlerine nispeten daha az enerjiye sahip olan bu tür diğer köpek ırkları içinde boy ve kilo olarak daha iri olduğundan güçlü bir fiziğe sahip oluşu küçük köpeklerde zarar görme endişesini ortadan kaldırıyor.

Bunlarda ülkemiz içinde çok tercih edilen "5 büyük" köpek cinsi:

Chow Chow: Görünümü dolayısı ile çok tercih edilen bir cins olan chow chow son yıllarda en çok sahiplenilen cinslerden biri. Büyük köpek cinsleri arasında sayılsa da orta büyüklükte olması sebebi ile günlük yürüyüşe çıkarıldığında bahçeye gerek duymayan apartman dairesinde bakılabilir bir cins.

Golden Retriever: Evcil köpekler içinde neredeyse en çok tercih edilen cins olan Golden Retriever yine en zeki cinsler içinde olduğundan kolay eğitilebilirliği, diğer evcil hayvanlar ile uyum sağlaması, gerekli egzersizleri yaptırıldığında daire de bakılabilirliği tercih edilmesinde en çok öne çıkan özellikleridir. Küçük çocuklar ve bebekler ile uyumlu yaşayan bu cinsi aileler tarafından çok tercih ediliyor.

Alman Kurdu: Birincil görevi küçükbaş hayvanları korumak ve yönetmek olan alman çoban köpeği bahçeli evlerde, alan korumasında, yüksek eğitilebilirliği sebebi ile çeşitli görevlerde kullanılmaktadır. Sadakati ve komutlara net bir şekilde itaat etmesi sebebi ile açık hava imkanı olanların tercihleri arasında yer alan bir cinstir.

Doberman: Yine bir Alman ekolü olan Doberman cinsi köpekler kurtlar gibi açık alana ihtiyaç duymaktadır. Fakat geniş bir eve ve egzersizlerine yeterince vakit ayıracak zamanınız ve enerjiniz var ise evde sağlıklı bir şekilde de yetiştirilme olanağı vardır. Tek evcil hayvan olarak düşünenlerin tercih edebileceği bir köpek cinsi. Evde bir koruma köpeği sahiplenmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında Doberman ve Rottweiler cinsi yer almaktadır.

Kangal: Ülkemize özgü olan kangal uyumluluk düzeyi oldukça yüksek, alan ve hayvan korumasında tercih edilen türler arasındadır. Zeki bir cins olan kangal komut itaatine çok yatkın olmasa da görev bilinci yüksek karar mekanizması doğru çalışan bir cinstir. Çocuklar ve diğer hayvanlar ile uyumlu zaman geçiren, bulunduğu alanda serbest dolaşım izni verildiğinde çokça ilgi beklemeyen gündüzleri sakin geceleri aktif bir köpek cinsidir. Yaşlılar ve çocuklara karşı korumacı bir yapıya sahip olan bu cins sosyal bir karaktere sahip.

Köpek Sahiplenmeye Karar Verdikten Sonra Ev İçinde Atılacak Adımlar

Yeni köpeğiniz evinize ilk adımını atmadan önce bazı hazırlıklar yapmanız gerekecek. Bu adımlar, köpeğinizin yeni yaşamına mümkün olan en iyi şekilde başlamasını sağlayacaktır.

Aile içinde kimin birincil bakıcı olacağına karar verin, aksi takdirde yeni köpeğiniz boş mama kasesine bakarken sorun yaşarsınız.

Bazı temel bilgileri önceden satın alın, böylece hem siz hem de köpeğiniz mağazaya çok fazla deli çizgi atmadan yerleşebilirsiniz.

Yavru köpeğin kafasını karıştırmamak için ev kurallarını önceden belirleyin. Köpeğin yatağa yatmasına izin verilecek mi? Köpek nerede uyuyacak? Evin herhangi bir odası kalıcı olarak yasak mı? Ailenizi kararlara dahil edin, böylece herkes aynı fikirde olsun.

İdeal olarak, yeni köpeğinizi veya yavru köpeğinizi yerleştirmek ve ev eğitimine başlamak için işten birkaç gün ila bir hafta izin alabilirsiniz. Aynı zamanda ikinizin bağ kurmasına yardımcı olacak ve bu da kendi başına eğitimi kolaylaştırabilir.

İlk bir veya iki gün, ruh halinizi yumuşak ve sakin tutun. Yavru köpeğiniz yerleşene kadar misafirleri davet etmeye devam edin.

Köpeğinize öğretmeniz gereken en önemli iki şey, ev eğitimi ve sosyalleşmedir.

Yürüyüşler, yemekler, banyo molaları ve egzersiz için bir program belirleyin ve buna bağlı kalmaya çalışın.

Tanıdıklarınız içinde köpeği olan insanlardan veteriner için tavsiye alın ve ilk randevunuzu planlayın. Köpeğinizin bir kontrole ve muhtemelen ilk aşılarına ihtiyacı olacak.

Tüm bunların yanında eğer ilk defa köpek sahiplenecekseniz evinizde bulundurmanız gereken temel bakım malzemeleri bulunmaktadır.

İşte başlamak için ihtiyacınız olan şeyler:

Köpek yatağı/Kulübesi

Yemek ve su kaseleri

Yiyecek ve belki eğitim için bazı ödüller

Tasma ve Yürüyüş sırasında kullanılacak zincir

Oyuncaklar, özellikle çiğneme oyuncakları

Leke ve koku giderici temizleyiciler

Tarak ve köpek şampuanı

Muhtemelen evinizin bölümlerini kapatmak için bazı bebek veya köpek kapıları

Yukarıda bahsedilen bilgiler ışığında kendinize uygun bir köpek cinsi belirleyip; verilen tavsiyeleri uygulayarak yeni arkadaşınız ile sağlıklı bir bağ kurabilirsiniz. Köpeğin seçilmesi için gereken kriterlerden eve getirmeden önce yapılması gerekenlere kadar doğru uygulandığında karşılaşılabilecek birçok problemi temelden çözüme kavuşturacaktır.