Aksaray Belediyesinden rap şarkılı 'maske takma' çağrısı
|24 Ağustos 2020 13:30
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Aksaray Belediyesi 'Tak maskeni tak' isimli rap şarkısıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske takılması konusunda çağrıda bulundu.
Kovid-19'la mücadelede farkındalık oluşturmak adına belediye personellerince yazılan ve klip çekilen şarkı, kentteki çeşitli dijital platformlardan yayınlanıyor.Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tak maskeni tak" rap şarkısının, belediye personelince yazılıp kurgulandığını söyledi.
Parçanın Aksaray'a ait bir şarkı olduğunu belirten Dinçer, şöyle konuştu:"Ülkemizde son zamanlarda artan koronavirüs vakalarına dikkat çekmek ve maske takmaya özendirmek amacıyla bu şarkıyı hazırladık. Tamamen yerli ve milli bir şarkıdır. İnşallah, ülkemizde maske takmayı biraz daha artırabiliriz.
Gençlerimize de maske takmayı özendirmek istiyoruz. İnşallah ülkemizde bu vaka sayıları her geçen gün azalır. Eski günlerimize bir an önce döneriz. Ben de maskemi takarak bu farkındalığa destek oluyorum."Dinçer, Aksaray'da maske üretimine aralıksız devam edildiğini, üretilen maskeleri ücretsiz dağıttıklarını vurguladı.Vatandaşlara maske takmaları konusunda sürekli uyarılar yaptıklarını aktaran Dinçer, "Sosyal mesafe, temizlik ve hijyen, koronavirüsle mücadele konusunda alınması gereken bireysel tedbirlerin başında geliyor.
Maske, bu kuralların en önemlileri arasında, çünkü vatandaşlar arasındaki teması kesiyor. Biz belediye olarak maske üretimine ve dağıtımına devam ediyoruz. Maskelerimizi takalım. İhtiyaç olmadıkça sokaklara ve kalabalık mekanlara çıkmayalım. Kurallara uyalım." diye konuştu.
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