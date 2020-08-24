Jandarmadan sünnet düğününe silah operasyonu
|24 Ağustos 2020 13:49
|Yazdır
Aksaray'da bir sünnet düğününe operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 1 adet kalaşnikof tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve binlerce fişek ve mermi ele geçirdi.
Operasyon, merkeze bağlı Topakkaya beldesinde bir müstakil eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı sivil ekiplerin yaptığı istihbari çalışmalarda yapılacak bir sünnet düğününe uzun namlulu silahlar getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma istihbarat ekipleri, dün gece operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda 1 adet kalaşnikof tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin 350 adet tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı silah, bin adet tüfek fişeği ve çok sayıda şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili Çağlar Y., yakalanarak gözaltına alınırken, Ömer Y. ve Musa B. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, silah sesleri ve silahlarla havaya ateş açan magandalar yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kahraman bekçi intiharı böyle engelledi
24 Ağustos 2020 15:26
|Çakarlı şehir eşkiyası tutuklama için mahkemede
24 Ağustos 2020 15:13
|Selden çöken yolu göremeyince dereye uçtular: 1 ölü, 1 yaralı
24 Ağustos 2020 15:02
|Bakan Pakdemirli: Adana'daki yangında 'kasıt' ihtimali var
24 Ağustos 2020 12:21
|Ses sanatçısı otel odasında intihar etti
24 Ağustos 2020 11:35
|Cep telefonunu gasbettikleri çocuğu sulama kanalına attılar
24 Ağustos 2020 10:25
|Sakarya'da süpermarketin deposu alev alev yanıyor
24 Ağustos 2020 10:21
|Otomobil bariyerlere saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı
24 Ağustos 2020 08:33
|Ters şeride giren otomobil faciaya neden oldu: 4 ölü
24 Ağustos 2020 08:02
|Koronavirüs hastasından doktora şiddet: Bana bakmak zorundasın!
24 Ağustos 2020 07:36